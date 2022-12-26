  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона больше не будет просить Де Йонга снизить зарплату так как он злится на клуб
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона больше не будет просить Де Йонга снизить зарплату так как он злится на клуб

Испания
(1 голосов)

У клуба поменялись планы на полузащитника

Барселона больше не будет просить Де Йонга снизить зарплату так как он злится на клуб

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" сменила стратегию в отношениях с Френки де Йонгом. "Сине-гранатовые" больше не будут просить игрока пойти на снижение зарплаты, в нем видят замену Серхио Бускетсу.

Прошлым летом клуб хотел продать нидердландского хавбека в "Юнайтед", чтобы иметь средства на трансфер Бернарду Силвы. Де Йонг наотрез отказался уходить из клуба, несмотря на то, что летом играл не на своей позиции (в центре защиты) и не был основным. Нидерландский хав мечтает добиться успеха с "Барсой".

С закрытием трансферного окна Френки вернулся в стартовый состав и стал важным футболистом в системе Хави. В нем видят замену Серхио Бускетсу, который уходит следующим летом.

Нидерланский хавбек был зол из-за ситуации прошлым летом и продолжает злиться на клуб. На этом фоне в руководстве решили проявить уважение к игроку и больше не требовать пойти на понижение зарплаты, учитывая, что полузащитник теперь основа долгосрочных планов "Барселоны".

В этом сезоне де Йонг провел 17 матчей за "Барсу", забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нидерландца в 50 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Френки де Йонг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде