Барселона больше не будет просить Де Йонга снизить зарплату так как он злится на клуб

"Барселона" сменила стратегию в отношениях с Френки де Йонгом. "Сине-гранатовые" больше не будут просить игрока пойти на снижение зарплаты, в нем видят замену Серхио Бускетсу.

Прошлым летом клуб хотел продать нидердландского хавбека в "Юнайтед", чтобы иметь средства на трансфер Бернарду Силвы. Де Йонг наотрез отказался уходить из клуба, несмотря на то, что летом играл не на своей позиции (в центре защиты) и не был основным. Нидерландский хав мечтает добиться успеха с "Барсой".

С закрытием трансферного окна Френки вернулся в стартовый состав и стал важным футболистом в системе Хави. В нем видят замену Серхио Бускетсу, который уходит следующим летом.

Нидерланский хавбек был зол из-за ситуации прошлым летом и продолжает злиться на клуб. На этом фоне в руководстве решили проявить уважение к игроку и больше не требовать пойти на понижение зарплаты, учитывая, что полузащитник теперь основа долгосрочных планов "Барселоны".

В этом сезоне де Йонг провел 17 матчей за "Барсу", забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нидерландца в 50 миллионов евро.