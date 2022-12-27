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Реал определился с целью на 2024-й год - в Мадриде ждут канадца из Баварии
Может пойти по пути Алабы
Фото: Bavarian Football Works
Мадридский "Реал" уже сейчас строит долгосрочные планы касательно своих трансферов. По данным AS, руководство клуба определилось с приоритетной целью на 2024-й год.
Речь идет об Альфонсо Дэвисе, который сейчас успешно играет в "Баварии", закрывая позицию левого защитника. Его контракт с немецкой команды действителен до лета 2025-й, а потому за год до окончания сделки в Мадриде надеются купить игрока по скидке.
???? Alphonso Davies is a goal for Real Madrid in 2024’s summer. The club like him a lot & believe he‘s the best LB of the next few years. @diarioas pic.twitter.com/gLvX4jvfbC— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 27, 2022
Дэвис может пойти по пути Давида Алабы, который также в свое время сменил Мюнхен на Мадрид. За "Баварию" Альфонсо в сумме отыграл 134 матча, выиграв за четыре с половиной года 13 трофеев, среди которых есть и Лига Чемпионов.
Что касается ближайших целей "Реала", то летом 2023-го клуба хочет
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