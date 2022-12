Реал определился с целью на 2024-й год - в Мадриде ждут канадца из Баварии

Мадридский "Реал" уже сейчас строит долгосрочные планы касательно своих трансферов. По данным AS, руководство клуба определилось с приоритетной целью на 2024-й год.

Речь идет об Альфонсо Дэвисе, который сейчас успешно играет в "Баварии", закрывая позицию левого защитника. Его контракт с немецкой команды действителен до лета 2025-й, а потому за год до окончания сделки в Мадриде надеются купить игрока по скидке.

