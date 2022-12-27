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Реал определился с целью на 2024-й год - в Мадриде ждут канадца из Баварии

Испания
(1 голосов)

Может пойти по пути Алабы

Реал определился с целью на 2024-й год - в Мадриде ждут канадца из Баварии

Фото: Bavarian Football Works

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" уже сейчас строит долгосрочные планы касательно своих трансферов. По данным AS, руководство клуба определилось с приоритетной целью на 2024-й год.

Речь идет об Альфонсо Дэвисе, который сейчас успешно играет в "Баварии", закрывая позицию левого защитника. Его контракт с немецкой команды действителен до лета 2025-й, а потому за год до окончания сделки в Мадриде надеются купить игрока по скидке.

Дэвис может пойти по пути Давида Алабы, который также в свое время сменил Мюнхен на Мадрид. За "Баварию" Альфонсо в сумме отыграл 134 матча, выиграв за четыре с половиной года 13 трофеев, среди которых есть и Лига Чемпионов.

Что касается ближайших целей "Реала", то летом 2023-го клуба хочет переманить Джуда Беллингема. Также осталось желание подписать Мбаппе.

Читайте такжеМиллиард на трансфер. Реал готовится к еще одной попытки подписания Мбаппе
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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Альфонсо Дэвис
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Барселиниуc (землянин)
27.12.2022 в 13:03
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