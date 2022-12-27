18-летний форвард Боруссии хочет только в Барселону - каталонцы ждут конкретных шагов

18-летний форвард Юссуфа Мукоко в ближайшее время будет одним из самых желанных игроков на трансферном рынке. Все дело в его контракте с "Боруссией", который заканчивается летом 2023-го года.

По данным Sport.es, немецкий нападающий хочет только в "Барселону" и уже отклонил предложение "шмелей" о новой сделке. Каталонцы заинтересованны в бесплатном трансфере, однако ждут определенных шагов со стороны игрока.

#FCB ????????



???? El mensaje de Moukoko con su futuro en el aire



???? "Estoy centrado en la segunda parte de la temporada aquí; ningún jugador es más grande que el club"https://t.co/1GkfCObH2O — Diario SPORT (@sport) December 27, 2022

Вероятнее всего, речь идет о том, чтобы Юссуфа не начинал переговоры с другими командами и подписал контракт с "Барсой". Также требования могут касаться уступок по зарплате.

18-летний Мукоко - один из самых талантливых форвардов Германии. К своим годам он уже отыграл 59 игр за "Боруссию", забив 11 голов и отдав девять ассистов.