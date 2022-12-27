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18-летний форвард Боруссии хочет только в Барселону - каталонцы ждут конкретных шагов
Вскоре заканчивается контракт с Дортмундом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
18-летний форвард Юссуфа Мукоко в ближайшее время будет одним из самых желанных игроков на трансферном рынке. Все дело в его контракте с "Боруссией", который заканчивается летом 2023-го года.
По данным Sport.es, немецкий нападающий хочет только в "Барселону" и уже отклонил предложение "шмелей" о новой сделке. Каталонцы заинтересованны в бесплатном трансфере, однако ждут определенных шагов со стороны игрока.
#FCB ????????— Diario SPORT (@sport) December 27, 2022
???? El mensaje de Moukoko con su futuro en el aire
???? "Estoy centrado en la segunda parte de la temporada aquí; ningún jugador es más grande que el club"https://t.co/1GkfCObH2O
Вероятнее всего, речь идет о том, чтобы Юссуфа не начинал переговоры с другими командами и подписал контракт с "Барсой". Также требования могут касаться уступок по зарплате.
18-летний Мукоко - один из самых талантливых форвардов Германии. К своим годам он уже отыграл 59 игр за "Боруссию", забив 11 голов и отдав девять ассистов.
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