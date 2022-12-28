Цепной пёс Мадрида. Сборная мира-2022 по версии UA-Футбол. Центральный защитник

Появление Рюдигера в нашей символической сборной может удивить многих. Где-то нас мог зачаровать имидж "Реала", футболисты которого автоматически попадают во всевозможные топы. Хотя в Мадриде немец ещё не сполна обосновался, и железным игроком старта его не назвать. Обмануться ярким впечатлением от выступлений на Чемпионате мира мы не могли. Ведь Германия стала главным провалом мундиаля, и покинула турнир после трёх встреч, довольствуясь лишь издевательским статусом "лучших по xG". Блеска от россыпи медалей тоже не видать – кроме победы в Суперкубке УЕФА, где Рюди отыграл 5 минут, похвастаться нашему герою за прошедший год нечем.

Не причислить Рюдигера и в ряды одного из лучших оборонцев в мире. Вне зависимости от тактических потребностей тренера, вы найдёте для любого стиля более подходящие кандидатуры. Хотите построить тики-таку? Любой защитник "Манчестер Сити" пасует лучше, а с Ляпортом или Диашем конкурировать Антонио в этом компоненте бы не смог. Как насчёт фирменных забегов немца с мячом? Тут Рюди посрамят бойцы нового поколения – новообращённый каталонец Жюль Кунде и неудержимый Йошко Гвардиол из РБ.

А как насчёт гегенпрессинга? Баварец Дайо Упамекано любит попадать в подборку ляпов, но француз и быстрее, и мощнее немца. Круче будет смотреться при высокой линии и универсальный Люка Эрнандес, если нормально залечит свои кресты. Паркуем автобус? Поверьте, неуступчивый Милан Шкриньяр или гопник Кристиан Ромеро – куда лучший выбор. Разыскиваете командира для своей линии обороны? Так Рюди 2 года был в подчинении нетленного Тиаго Силвы в "Челси", но в умении управлять партнёрами так и не прибавил. Банально разыскиваете топ-исполнителя? Простите, но до ван Дейка или Маркиньоса Рюди как до Луны.

Так в чём же заключается феномен Рюдигера? Он читается где-то между строк. Занятное сочетание уникальных личностных качеств и прихотей судьбы. В 2015-м год шанс немцу предоставила "Рома", взяв Тони в аренду из "Штутгарта". В Риме он быстро закрепился и уже через два года уехал на повышение в "Челси". Антонио Конте всё лето буйствовал в офисе Марины Грановской, требуя покупки Кулибали, но в итоге смирился с запасным вариантом . Спустя 5 лет его ждало приглашение от Флорентино Переса. Не будь у "Реала" финансовый проблем на фоне коронакризиса, его нога вряд ли бы ступила на футбольный Олимп "Сантьяго Бернабеу". Но и здесь наш герой с самого начала оправдывает возложенные на него ожидания.

Хотя и сам даёт понять, что даже не смел надеяться о подобном развитие карьеры. "Я всегда мечтал выступать в АПЛ. А вот играть за Реал Мадрид… Я никогда не думал, что это может со мной случиться", – чистосердечно признался в ноябрьском интервью мадридской пресс-службе. Это было после матча с "Шахтёром" в Лиге Чемпионов, в котором Рюдигер в самоотверженной манере сравнял счёт на последних секундах поединка. Первый гол за "сливочных" обошёлся Антонио в 20 швов на лбу после столкновения с Анатолием Трубиным.

После устрашающей травмы именно Рюдигер успокаивал своего партнёра по центру обороны Алабу, а не наоборот. Конечно же, в своей фирменной самоироничной манере: "Бро, не волнуйся. Я и так уродлив. Это всего лишь порез". Именно эта самоотверженность на футбольном поле и проложила Антонио путь к выступлениям на наивысшем уровне. Годом ранее без героизма Рюдигера "Челси" мог бы остаться без второго титула Лиги Чемпионов в истории. На 27-й минуте финала против "Манчестер Сити" немец совершил свой главный подкат в карьере, заблокировав удар Фила Фодена в метрах 6 от ворот. А спустя ещё полчаса Рюдигер в лучших традициях Серхио Рамоса вынес главную звезду "горожан" Кевина де Брюйне, сломав бельгийцу нос и глазницу своей титановой маской.

Сложно заподозрить Рюдигера в нанесении умышленной травмы. Хотя тень сомнений всё же закрадывается после того, как Антонио назвал имя своего кумира: "Пепе – мой идол. Он входил в топ-3 защитников своего поколения". На фоне безумного Пепе Тони действительно не похож на тафгая. Скорее он просто не щадит ни себя, ни соперника. Ни даже партнёров по команде. Бразилец Родриго рассказывал, что Рюди не угомонить даже на тренировочных занятиях: "Врезаться в Рюдигера - это как столкнуться с самолётом. Ему очень сложно противостоять, поверьте мне, я знаю это по тренировкам".

Иногда Рюдигера заносило слишком далеко, и агрессия Антонио переходила черту. То он накинется на безобидного Кепу на тренировке, то устроит затяжной конфликт с Фрэнком Лэмпардом из-за нерегулярных выходов в старте. Но как только появился человек, сумевший направить энергию Тони в нужное русло, защитник вышел на абсолютно новый уровень. Этим человеком оказался Томас Тухель. Большим подспорьем стала тонкая тактическая организация немецкого тренера и удобная роль. Тухель поставил "Челси" непробиваемый прессинг, а Тони стал важной его частью –агрессивно выдвигался из линии защиты для поддержки давления, нейтрализуя угрозу ещё в зачатке. А в случае чего его страховал дополнительный центрбек. При игре в паре ЦЗ недостатки Рюдигера замаскировать труднее, поэтому немец пока не стал незаменимым игроком старта "Реала".

У Алабы пока 1200 минут в Ла Лиге, у Милитао 900, а у нашего героя – 600 с небольшим. В важных матчах Анчелотти обращается к лондонскому бэкграунду Тони: на игры против "Атлетико", "Барселоны" и "Севильи" Рюдигер появлялся с лавки на последние 10-15 минут, занимая позицию крайнего защитника, эпизодически формируя сзади ту самую тройку. И каждый раз помогал Мадриду засушить нужный результат. Но вот о выходах в старте на ключевые поединки пока речи не идёт.

5 лет назад Антонио Конте был в бешенстве, когда вместо столь желанного Кулибали ему в "Челси" привезли из Италии Рюдигера. Этим летом Кулибали наконец доехал до "Стэмфорд Бридж", по иронии судьбы заменив как раз Антонио. Также сенегальцу выдали в Лондоне жирный контракт, хотя Рюдигеру практически в той же сумме отказали. С точки зрения управления этот шаг кажется логичным – Кулибали действительно более классный игрок, нежели Рюдигер. Но ровно так же, как Калиду всегда проваливается в решающий момент на протяжении всей своей карьеры, так Антонио – всегда преображается. И потому Кулибали никогда не исполнит судьбоносный подкат в финале Лиги Чемпионов, как это сделал Рюдигер одним знойным португальским вечером в мае 2021-го года.

Посмотрим, чем закончится история Рюдигера на "Сантьяго Бернабеу". Но в одном можно быть уверенными – свой шанс он просто так не упустит. Возможно, он до конца не соответствует остальным игрокам Мадрида по классу. Но в нём есть главная частица ДНК для выступлений в "Реале" – лидерские качества и неутолимая жажда к победе.