Сборная мира-2022 по версии UA-Футбол. Центральный полузащитник

Редакция UA-Футбол выбирает лучших игроков уходящего года, и с позицией центрального полузащитника все было очень просто. Годы идут, молодежь нарастает, но Лука Модрич и дальше дает фору любому.

Сборная года – это такой жанр, где надо бы долго и скучно доказывать, почему мы выбрали того игрока, а не другого, но здесь мы обойдемся без этих расшаркиваний. Все-таки речь не о каком-то калифе на час.

Пройдут годы - и мы будем рассказывать малышне, как играл Лука Модрич, а они будут только раскрывать рты, ведь и через 50 лет лучшим вариантом для 37-летнего футболиста останется хороший контракт где-нибудь в Майами или Эмиратах.

"Почему же Модрич остался в Мадриде?" – спросят дети, а мы ответим, что Лука был слишком крут для переезда. В свои 37 он играл так, будто ему на 10 лет меньше. Резкость, темп, жесткость – все было на месте.

???????? Luka Modrić at the World Cup 2022:



• 2 MOTM awards

• +660 minutes played

• Most progressive passes (61)

• Most completed line breaks (183)

• 2nd most passes into the final 3rd (52)

• 2nd most possession won (51)

• 3rd most interceptions (10)

• 4th most tackles (16) pic.twitter.com/mlmqYR3Ztc