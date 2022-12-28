Сборная мира-2022 по версии UA-Футбол. Центральный полузащитник

Редакция UA-Футбол выбирает лучших игроков уходящего года, и с позицией центрального полузащитника все было очень просто. Годы идут, молодежь нарастает, но Лука Модрич и дальше дает фору любому.

Сборная года – это такой жанр, где надо бы долго и скучно доказывать, почему мы выбрали того игрока, а не другого, но здесь мы обойдемся без этих расшаркиваний. Все-таки речь не о каком-то калифе на час.

Пройдут годы - и мы будем рассказывать малышне, как играл Лука Модрич, а они будут только раскрывать рты, ведь и через 50 лет лучшим вариантом для 37-летнего футболиста останется хороший контракт где-нибудь в Майами или Эмиратах.

"Почему же Модрич остался в Мадриде?" – спросят дети, а мы ответим, что Лука был слишком крут для переезда. В свои 37 он играл так, будто ему на 10 лет меньше. Резкость, темп, жесткость – все было на месте.

???????? Luka Modrić at the World Cup 2022:



• 2 MOTM awards

• +660 minutes played

• Most progressive passes (61)

• Most completed line breaks (183)

• 2nd most passes into the final 3rd (52)

• 2nd most possession won (51)

• 3rd most interceptions (10)

• 4th most tackles (16) pic.twitter.com/mlmqYR3Ztc — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 22, 2022

И, конечно, малыши побегут проверять в YouTube и Википедию, ведь это прозвучит, как полный бред.

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Собственно, это главное, что нужно знать о Модриче образца 2022 года - он неправдоподобен.

Качество передач, умение найти свободное пространство – все это понятно, но движение?! Взгляните сюда. За последние 5 лет Лука стал реже прикасаться к мячу в средней зоне, но его присутствие на флангах, в чужой штрафной и на собственной половине поля еще выросло.



Скрин: theanalyst.com Скрин: theanalyst.com

Несмотря на пенсионный возраст, хорват дальше навязывает темп, руководит прессингом и в целом ведет игру не только с середняками Ла Лиги, но и в решающих стадиях Лиги чемпионов.

Прошлой весной "Реал" проверяли самые богатые клубы мира – "ПСЖ", "Челси", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", и каждый раз Модричу удавалось нейтрализовать младших оппонентов, находить решения.

Помните, как в Париже "Сливочные" за весь матч не провели ни одной содержательной атаки? Тогда в команду не верили даже ее болельщики. Дани Карвахаль сидел на скамейке, словно в ожидании казни, когда к нему наклонился Лука:

"Карва, не волнуйся, я тебе обещаю – в Мадриде мы их размажем".

И он не бахвалился. Вспомните гениальный пас на Бензема, выведший "Реал" вперед. Многие ли игроки способны на такое действие в такой момент?

En el segundo gol de Karim Benzema radica toda la grandeza de Luka Modric.



Roba en campo rival, parte al PSG con una conducción escandalosa, abre la pelota para Vinícius, llega al área y asiste de manera milimétrica a Benzema.



Con 36 años. pic.twitter.com/7cmqetc5ZX — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) March 10, 2022

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Ну, или заброс на Родриго в домашнем поединке с "Челси" – это же чистая фантастика!

Мадрид горит 0:3; только что пропустил четвертый, который чудом отменил арбитр. "Бернабеу" уже готов освистывать команду, которая словно забыла выйти на поле. И что делает Модрич? Как он выполнил ту передачу?

Даже без нее хорват сражался, как лев – 65 передач, 7 выигранных единоборств, 4 отбора, 2 перехвата. Впрочем, такое может и Нголо Канте, а вот соединить тяжелую черновую работу со вспышкой чистой гениальности – это к Модричу.

Конечно, если соперник позволяет больше, то и получается ярче. 20 августа "Сельта" на "Балаидосе" думала, что утомит "Реал" открытым футболом, но на деле устроила бенефис ветерану, который сначала забил вот это…

Amazing goal by the magician #Modric against Celta Vigo .. ????????

pic.twitter.com/3QwgB4dY2E — ???????????????????? (@zi_46) August 23, 2022

…А потом отдал вот такой ассист на Винисиуса.

Modric y Vinicius estuvieron de sobresaliente ante el Celta. A ver qué nos muestran hoy...



????️@realmadrid pic.twitter.com/PK3xQ8o59J — Manu Heredia (@ManuHeredia21) August 28, 2022

В то же время для сборной Хорватии, где подбор исполнителей ограничен и надо играть осторожно, Модрич стал глубоким плеймейкером. На ЧМ в Катаре он не забивал голов и не делал ассистов, но связывал игру, чтобы она не рассыпалась под натиском монстров, вроде Бразилии.

Собственно, матч против Селесао – это мастер-класс от Луки по нейтрализации более сильного оппонента за счет прессинга и сбивания ритма.

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В 2022 году Модрич достигал результата везде, даже во второстепенных турнирах.

Так, именно хорват был признан лучшим игроком испанского Суперкубка, который с недавних пор проводится в Саудовской Аравии в два тура. Ему также удалось вывести "Шашечных" в финал четырех Лиги наций-2023.

Суммарно на счету 37-летнего хавбека более 60 матчей в календарном году, и только в двух он заметно провалился – причем оба раза не по своей вине. В мартовском Эль Класико Карло Анчелотти поставил Луку менять травмированного Бензема - полный бред. Также в полуфинале ЧМ Аргентина съела ветерана, выставив сразу четырех опорных. Модричу не оставили пространства, а партнеры были слишком напуганы, чтобы помочь.

Во всех остальных случаях Лука играл в свой футбол, и останавливали его эпизодически. Даже для молодого игрока это был бы удачный год, но в 37…

"Модрич бессмертен. Он будет оставаться в Реале столько, сколько захочет. Все мы уверены, что он уйдет на пенсию в Мадриде", – восхищается Перес.

За последние 6-7 лет он подписал Луке немало "замен", но Ковачича и Эдегора уже след простыл; то же светит Себальосу с Камавингой, ведь как им конкурировать с легендой, которая вопреки логике находится на пике карьеры? Шансов ноль.



Скрин: theanalyst.com Скрин: theanalyst.com

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И еще Модрич по-прежнему голоден. Вы не можете представить Луку, уезжающего посреди сезона на день рождения сестры, как Неймар, это невозможно. Даже если хорват травмирован, он думает о восстановлении. Его жена Ваня признавалась, что из-за педантизма с Лукой бывает непросто, но с точки зрения тренера, он – живой идеал.

Не успел завершиться матч за 3-е место на ЧМ, как Модрич уже позвонил Анчелотти, дабы сообщить, что доступен на ближайший тур Ла Лиги.

"Лука, не за…бывай, меня. Ты только что отбегал полный чемпионат мира, тебе нужно отдохнуть. Это не обсуждается", – цитирует тренера Defensa Central.

Впрочем, кто сказал, что он не выйдет? Модричу не впервой делать невозможное, это уже стало его хобби.

И, знаете, можете бросаться гнилыми помидорами, но это отнюдь не уровень сборной года, нет. На самом деле, это уровень лучшего полузащитника всего ХХІ века. Следующие поколения должны быть по-настоящему одаренными, чтобы превзойти ТАКОЕ.