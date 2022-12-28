В сети появилась четвёртая форма Барселоны на текущий сезон. ФОТО

В январе 2023 года должен быть выпущен четвертый комплект "Барселоны" для текущего сезона. По информации footyheadlines.com, он будет исполнен в основном желтом цвете.

Красные горизонтальные полосы на груди образуют флаг Каталонии. Также в центре будут логотипы клуба и титульного спонсора. Эмблема технического спонсора расположена на плече.

Окантовка рукавов выполнена в традиционных для клуба гранатово-синих цветах.