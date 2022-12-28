  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. В сети появилась четвёртая форма Барселоны на текущий сезон. ФОТО
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В сети появилась четвёртая форма Барселоны на текущий сезон. ФОТО

Испания
(1 голосов)

С флагом Каталонии на груди и окантовкой на рукавах в классических цветах

В сети появилась четвёртая форма Барселоны на текущий сезон. ФОТО

Фото: fcbarcelona.com/ автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В январе 2023 года должен быть выпущен четвертый комплект "Барселоны" для текущего сезона. По информации footyheadlines.com, он будет исполнен в основном желтом цвете.

Красные горизонтальные полосы на груди образуют флаг Каталонии. Также в центре будут логотипы клуба и титульного спонсора. Эмблема технического спонсора расположена на плече.

Окантовка рукавов выполнена в традиционных для клуба гранатово-синих цветах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде