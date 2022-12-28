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В сети появилась четвёртая форма Барселоны на текущий сезон. ФОТО
С флагом Каталонии на груди и окантовкой на рукавах в классических цветах
Фото: fcbarcelona.com/ автор неизвестен
В январе 2023 года должен быть выпущен четвертый комплект "Барселоны" для текущего сезона. По информации footyheadlines.com, он будет исполнен в основном желтом цвете.
Красные горизонтальные полосы на груди образуют флаг Каталонии. Также в центре будут логотипы клуба и титульного спонсора. Эмблема технического спонсора расположена на плече.
Окантовка рукавов выполнена в традиционных для клуба гранатово-синих цветах.
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