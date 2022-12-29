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Молодая звезда сборной Англии хочет в Реал - за ним также охотятся Ман Сити и Ливерпуль

Испания
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Столица Испании вместо родины?

Молодая звезда сборной Англии хочет в Реал - за ним также охотятся Ман Сити и Ливерпуль

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Джуд Беллингем - самый популярный молодой игрок на трансферном рынке. Многие гранды хотели бы видеть его в своем составе летом 2023-го.

Что касается самого игрока, то он хотел бы оказаться в "Реале". По крайней мере, об этом передает Goal, заявляя, что о своем приоритете Джуд уже сообщил представителям.

"Сливочные" также ставят игрока в приоритет и готовы выложить за него порядка 120 миллионов. Также по заявлениям испанских журналистов, самому Беллингему "Реал" предлагает шестилетний контракт и 11 миллионов евро в качестве зарплаты.

В текущем сезоне Джуд в сумме провел 32 матча, забил десять голов и отдал пять голевых передач. В свои 19 он основной футболист "Боруссии" и сборной Англии.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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