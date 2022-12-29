Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Молодая звезда сборной Англии хочет в Реал - за ним также охотятся Ман Сити и Ливерпуль
Столица Испании вместо родины?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Джуд Беллингем - самый популярный молодой игрок на трансферном рынке. Многие гранды хотели бы видеть его в своем составе летом 2023-го.
Что касается самого игрока, то он хотел бы оказаться в "Реале". По крайней мере, об этом передает Goal, заявляя, что о своем приоритете Джуд уже сообщил представителям.
???? Jude Bellingham is set to choose Real Madrid over Liverpool.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 28, 2022
(Source: GOAL) pic.twitter.com/helow2b9HI
"Сливочные" также ставят игрока в приоритет и готовы выложить за него порядка 120 миллионов. Также по заявлениям испанских журналистов, самому Беллингему "Реал" предлагает шестилетний контракт и 11 миллионов евро в качестве зарплаты.
В текущем сезоне Джуд в сумме провел 32 матча, забил десять голов и отдал пять голевых передач. В свои 19 он основной футболист "Боруссии" и сборной Англии.
Популярное сейчас
- Воспитанник Карпат погиб на войне с российскими оккупантами
- Источник: Легионер Металлиста 1925 нашел новый клуб на родине
- Усиление Ливерпуля, новый контракт Верратти и бесславный конец Криштиану. Главные новости за 28 декабря
- Рыбалка: У меня было предложение от Малаги. Хачериди сказал мне: “Да, Малага. Мы здесь каждый год в ЛЧ играем”
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
- Когда финал превращается в цирк. Как повар Salt Bae достал Месси, "солил" и целовал Кубок мира и в итоге, разозлил всех