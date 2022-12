Молодая звезда сборной Англии хочет в Реал - за ним также охотятся Ман Сити и Ливерпуль

Джуд Беллингем - самый популярный молодой игрок на трансферном рынке. Многие гранды хотели бы видеть его в своем составе летом 2023-го.

Что касается самого игрока, то он хотел бы оказаться в "Реале". По крайней мере, об этом передает Goal, заявляя, что о своем приоритете Джуд уже сообщил представителям.

???? Jude Bellingham is set to choose Real Madrid over Liverpool.



(Source: GOAL) pic.twitter.com/helow2b9HI