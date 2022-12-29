Молодая звезда сборной Англии хочет в Реал - за ним также охотятся Ман Сити и Ливерпуль

Джуд Беллингем - самый популярный молодой игрок на трансферном рынке. Многие гранды хотели бы видеть его в своем составе летом 2023-го.

Что касается самого игрока, то он хотел бы оказаться в "Реале". По крайней мере, об этом передает Goal, заявляя, что о своем приоритете Джуд уже сообщил представителям.

???? Jude Bellingham is set to choose Real Madrid over Liverpool.



(Source: GOAL) pic.twitter.com/helow2b9HI — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 28, 2022

"Сливочные" также ставят игрока в приоритет и готовы выложить за него порядка 120 миллионов. Также по заявлениям испанских журналистов, самому Беллингему "Реал" предлагает шестилетний контракт и 11 миллионов евро в качестве зарплаты.

В текущем сезоне Джуд в сумме провел 32 матча, забил десять голов и отдал пять голевых передач. В свои 19 он основной футболист "Боруссии" и сборной Англии.