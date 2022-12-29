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Экс-защитник киевского Динамо может оказаться в Севильи

Испания
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Испанскому клубу нужен опытный центрбек

Экс-защитник киевского Динамо может оказаться в Севильи

Фото: Фудбалски клуб Црвена звезда

UA-Футбол
Новина українською

Испанская "Севилья" хочет зимой серьезно укрепить линию обороны.

По данным Relevo, приоритет клуба - подписание молодого и опытного центральных защитников. Под вторую категорию попадет экс-игрок "Динамо" Александар Драгович.

31-летний защитник ныне играет за "Црвену Звезду", с которой его контракт рассчитан до 2024-го года. Руководство "Севильи" рассчитывает подписать игрока на выгодных условиях.

В "Динамо" Драгович играл на протяжении трех лет. После защищал цвета "Байера" и "Лестера".

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В статье: Александар Драгович Севилья Црвена Звезда (Белград)
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