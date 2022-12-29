Экс-защитник киевского Динамо может оказаться в Севильи

Испанская "Севилья" хочет зимой серьезно укрепить линию обороны.

По данным Relevo, приоритет клуба - подписание молодого и опытного центральных защитников. Под вторую категорию попадет экс-игрок "Динамо" Александар Драгович.

Segundo nombre que sale a la palestra, Aleksandar Dragovic. Según informa @relevo , es un objetivo del Sevilla FC. Jorge Sampaoli quiere un zaguero experimentado y con veteranía.



Central de 31 años, milita en el Estrella Roja. El serbio negocia su salida para llegar gratis. pic.twitter.com/vzrb2jxRdu — Ángel Pérez  (@AngelPereez_16) December 28, 2022

31-летний защитник ныне играет за "Црвену Звезду", с которой его контракт рассчитан до 2024-го года. Руководство "Севильи" рассчитывает подписать игрока на выгодных условиях.

В "Динамо" Драгович играл на протяжении трех лет. После защищал цвета "Байера" и "Лестера".