"Ко мне никогда не обращались". Анчелотти - о возможности возглавить сборную Бразилии

После Чемпионата мира сборную Бразилии покинул главный тренер Тите. СМИ сообщали, что местная федерация хотела бы пригласить Карло Анчелотти, однако итальянец четко ответил на данные слухи.

"Я не знаю, они никогда не обращались ко мне, никогда не звонили мне. Я просто хочу остаться в "Реале". Никогда не попрошу руководство отпустить меня из этого клуба", - заявил Анчелотти.

Ancelotti on Brazil job: “I don't know, I was never approached by them and the Brazil Federation never called me. I just want to stay at Real Madrid”. ????⚪️???????? #RealMadrid



“I'll never ask Real Madrid to let me leave this club”. pic.twitter.com/dSYZIK5yi2