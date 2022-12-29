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"Ко мне никогда не обращались". Анчелотти - о возможности возглавить сборную Бразилии

Испания
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Не планирует покидать Мадрид

"Ко мне никогда не обращались". Анчелотти - о возможности возглавить сборную Бразилии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После Чемпионата мира сборную Бразилии покинул главный тренер Тите. СМИ сообщали, что местная федерация хотела бы пригласить Карло Анчелотти, однако итальянец четко ответил на данные слухи.

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"Я не знаю, они никогда не обращались ко мне, никогда не звонили мне. Я просто хочу остаться в "Реале". Никогда не попрошу руководство отпустить меня из этого клуба", - заявил Анчелотти.

Карло вернулся в Мадрид летом 2021-го года. Прошлый сезон получился прорывным - "сливочные" выиграли и чемпионат Испании, и Лигу Чемпионов. Контракт Карлом с "Реалом" действует до лета 2024-го года.

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В статье: Бразилия Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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