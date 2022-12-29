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"Ко мне никогда не обращались". Анчелотти - о возможности возглавить сборную Бразилии
Не планирует покидать Мадрид
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После Чемпионата мира сборную Бразилии покинул главный тренер Тите. СМИ сообщали, что местная федерация хотела бы пригласить Карло Анчелотти, однако итальянец четко ответил на данные слухи.
"Я не знаю, они никогда не обращались ко мне, никогда не звонили мне. Я просто хочу остаться в "Реале". Никогда не попрошу руководство отпустить меня из этого клуба", - заявил Анчелотти.
Ancelotti on Brazil job: “I don't know, I was never approached by them and the Brazil Federation never called me. I just want to stay at Real Madrid”. ????⚪️???????? #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2022
“I'll never ask Real Madrid to let me leave this club”. pic.twitter.com/dSYZIK5yi2
Карло вернулся в Мадрид летом 2021-го года. Прошлый сезон получился прорывным - "сливочные" выиграли и чемпионат Испании, и Лигу Чемпионов. Контракт Карлом с "Реалом" действует до лета 2024-го года.
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