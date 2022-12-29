Анчелотти: Я не скажу, что Месси – лучший в истории. Я каждый день тренирую обладателя Золотого мяча, видел Кройффа и Марадону

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти дал пресс-конференцию перед матчем с "Вальядолидом" 30-го декабря в Ла Лиге. Он ответил на вопросы о многом, в частности, о Месси.

– Месси – лучший в истории? – Трудно сказать. Я не знаю, лучший ли он в истории. Так говорить несправедливо, потому что в каждой эпохе есть очень хорошие игроки. Из моих уст не вырвется "Месси – лучший в истории". Я наслаждался столькими хорошими футболистами... Я тренирую каждый день обладателя Золотого мяча. И я видел, как играют Кройфф, Марадона, – сказал тренер "Реала".

"Реал" сыграет в гостях с "Вальядолидом" завтра, в 22:00. "Мадрид" занимает 2 место в Примере с 35 очками после 14-ти туров. "Барса" оторвалась на 2 очка.