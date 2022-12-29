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Анчелотти: Я не скажу, что Месси – лучший в истории. Я каждый день тренирую обладателя Золотого мяча, видел Кройффа и Марадону
У итальянского специалиста своё мнение
Getty Images
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти дал пресс-конференцию перед матчем с "Вальядолидом" 30-го декабря в Ла Лиге. Он ответил на вопросы о многом, в частности, о Месси.
– Месси – лучший в истории?
– Трудно сказать. Я не знаю, лучший ли он в истории. Так говорить несправедливо, потому что в каждой эпохе есть очень хорошие игроки. Из моих уст не вырвется "Месси – лучший в истории".
Я наслаждался столькими хорошими футболистами... Я тренирую каждый день обладателя Золотого мяча. И я видел, как играют Кройфф, Марадона, – сказал тренер "Реала".
"Реал" сыграет в гостях с "Вальядолидом" завтра, в 22:00. "Мадрид" занимает 2 место в Примере с 35 очками после 14-ти туров. "Барса" оторвалась на 2 очка.
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