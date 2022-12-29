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Анчелотти: Я не скажу, что Месси – лучший в истории. Я каждый день тренирую обладателя Золотого мяча, видел Кройффа и Марадону

Испания
(1 голосов)

У итальянского специалиста своё мнение

Анчелотти: Я не скажу, что Месси – лучший в истории. Я каждый день тренирую обладателя Золотого мяча, видел Кройффа и Марадону

Getty Images

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти дал пресс-конференцию перед матчем с "Вальядолидом" 30-го декабря в Ла Лиге. Он ответил на вопросы о многом, в частности, о Месси.

– Месси – лучший в истории?

– Трудно сказать. Я не знаю, лучший ли он в истории. Так говорить несправедливо, потому что в каждой эпохе есть очень хорошие игроки. Из моих уст не вырвется "Месси – лучший в истории".

Я наслаждался столькими хорошими футболистами... Я тренирую каждый день обладателя Золотого мяча. И я видел, как играют Кройфф, Марадона, – сказал тренер "Реала".

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"Реал" сыграет в гостях с "Вальядолидом" завтра, в 22:00. "Мадрид" занимает 2 место в Примере с 35 очками после 14-ти туров. "Барса" оторвалась на 2 очка.

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В статье: Лионель Месси Карло Анчелотти
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Источник:
marca.com

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Комментарии (8)
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Spokoyno (Київ)
29.12.2022 в 19:54
Що той пе...с робить з нормальних людей РЕАЛьних мерзотників... Кристинок... Чи С там зайве Так питання дискусійне, але так "примушувати" людей викручуватися До речі тут обожнювачи "знайшли" нові пункти Правил Бити кулаком в обличчя можна, наступати на ногу суперникам теж правда лише в тому випадку коли це може дати змогу КРАЩОМУ футболісту реалізувати пенальті І це стверджують ті хто удар Бензами не по м'ячу, а по нозі суперника ЗЗАДУ вважає "залізобетонним пенальті". Авжеж свій хоробрий розвідник, а чужий підступний шпіон
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0
0
Ol-g (Одесса)
29.12.2022 в 19:15
Для Папы Пиноккио лучший, зачем смущать Папу таким вопросом?
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+1
0
__Grab__ (Костопіль)
29.12.2022 в 18:56
Папа Карло, як завжди, правий...
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+1
-1
kalan-86 (Анкара)
29.12.2022 в 18:47
Штучно зроблений «найкращий гравець в історії», тому що середньостатистичний натовп, а також представники зовсім відсталих верств населення (такі як от той, що знизу смайликів наставив, бо на більше розуму не вистачає) , дуже потребують у соєму житті таких от «героїв». Тому і витягнули міську усюди де можна на перші місця, щоб у таких от даріанів було хоч щось чому можна радіти.
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+2
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.12.2022 в 18:53
Сегодня ты не прав.
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+2
-2
kalan-86 (Анкара)
29.12.2022 в 19:34
Алекс, можливо. Не претендую на істину в цьому делікатному питанні. Але я бачив його два останні золоті м’ячі, які була ганьбою францфутьолу, також бачив чемпіонат світу під назвою «постав для Мессі лівий пенальті». Його нахабно тягнули до цих звитяг тільки через те, що комусь захотілось зробити з дуже хорошого гравця абсолютну легенду. Питання тільки навіщо? Кройф легенда і всі це знають , а от Марадонна зі своєю рукою бога так і залишився назавжди чітером. Але ж такого не можна сказати про дісно великого Пеле. Ти ж не будеш заперечувати, що Реалу саме судді виграли три поспіл ліги чемпіонів, хочу там той же Навас показува феноменальну гру. Так і з цією перемогою Аргентини та Мессі. Просто його катарські господарі дуже хотіли потішити малого.
+1
-1
__Grab__ (Костопіль)
29.12.2022 в 18:57
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0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.12.2022 в 18:03
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+2
-2

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