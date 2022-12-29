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Примера. Жирону спасли два пенальти, Бетис и Атлетик утомили друг друга
Чемпионат Испании возвращается двумя очень разными ничьими
Фото: twitter.com/RealBetis
Интересный и богатый на моменты матч, в котором каждой стороне не хватило аргументов для решающего удара.
"Райо" быстро повел в счете благодаря нелепой обрезке Мигеля Гутьерреса - отнюдь не первое плохое действие от экс-защитника "Реала" после перехода.
Остальные каталонцы, однако, не стали брать с него пример и хорошенько поджали гостей, которые вплоть до перерыва не могли наладить выход из своей половины. Как следствие - парочка моментов и гол Кастельяноса после не самого очевидного пенальти.
Думалось, что дальше "Жирона" попрет добивать, но нет - начало второго тайма осталось уже за "Райо", который создал 3-4 классных момента. В одном из них Паласон в одно касание поймал на противоходе вратаря с линии штрафной - и это 1:2. Также отмечаем блестящую дальнюю попытку Унаи Лопеса, которую потащил Гассанига.
Лишь три замены позволили "Жироне" опять вернуться в изменившуюся игру. Ну, и пенальти тоже помог - это Лежен рукой отбил удар, а Саму Саис с точки пробил идеально.
6 - @RayoVallecano have not lost any of their last six matches in @LaLigaEN (W3 D3) and can go seven without defeat in the top-flight for the first time since February 2016 (P7 W2 D5).— OptaJose (@OptaJose) December 29, 2022
Challenge. pic.twitter.com/Qxn83Zo2C7
Последний шанс в матче упустил Стуани - на 87-й минуте его попытку со второго этажа отразил Димитриевский. Это значит, что команды хоть и подарили зрелище, но глобально не добились ничего. В таблице "Жирона" осталась 12-й с 17 очками; у "Райо" - 23 балла и 7-я строчка.
15-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Райо Вальекано" - 2:2
Голы: Кастельянос, 34 (с пенальти), Саму Саис, 75 (с пенальти) - Камельо, 2, Паласон, 62
"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Давид Лопес, Гутьеррес - Ромеу - Коуто (Валери, 71), Иван Мартин (Саму Саис, 72), Алейш Гарсия, Рикельме (Вилья, 71) - Кастельянос (Стуани, 79)
"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Мумин, Лежен, Фран Гарсия - Комесанья (Фалькао, 79), Сисс - Паласон, Трехо (Унаи Лопес, 62), Альваро Гарсия (Шаваррия, 90+1) - Камельо (Диего Мендес, 90+1)
Предупреждения: Арнау, 13, Ромеу, 77, Стуани, 79 - Паласон, 75, Фалькао, 86
В этом матче скорости были такими, что чемпионат мира и рядом не стоял. Беда в том, что создавать моменты в таком темпе команды нормально не смогли.
Весь матч был сплошной борьбой за инициативу. Высокий прессинг не позволял спокойно разыгрывать мяч - в результате тот ходил очень быстро.
Братья Уильямс любят такой футбол - и они действительно были очень заметны. У "Бетиса" выделялись Фекир и Луис Энрике, а вот центрфорварды обеих сторон отбегали вхолостую - к ним мяч не дошел.
До перерыва в целом лучше выглядели баски. Пусть у них не было ударов в створ ворот, но работа с мячом от Уильямсов и Сансета держала в напряжении "Бетис"; в одной из атак Луису Фелипе пришлось трижды блокировать мяч.
1 - @RealBetis_en have only won one of their last five games against @Athletic_en in @LaLigaEN (D1 L3), the most recent one (1-0 in March) and they have not won two or more in a row against the Rojiblancos in the competition since August 2012 (3). Opportunity. pic.twitter.com/7xrDdMVeR4— OptaJose (@OptaJose) December 29, 2022
Во втором тайме ситуация в целом изменилась, и уже Симону пришлось дважды спасать "Атлетик" после попыток Энрике и Фекира. Лишь с выходом на поле опытного Муньяина баски успокоились и отвели мяч подальше от своих ворот.
В таблице после ничьей у команд стало по 25 очков и они возглавляют группу, бьющуюся за последнее место в ТОП-4. У "Атлетико" на бал меньше, но и тур в запасе.
15-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Атлетик" - 0:0
"Бетис": Руи Силва - Сабали (Руибаль, 84), Луис Фелипе, Гаррета, Алекс Морено - Карвалью, Гуардадо - Луис Энрике (Хоакин, 85), Фекир, Каналес (Хуанми, 77) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 66)
"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Ерай, Берчиче - Дани Гарсия (Саррага, 77), Весга - Уильямс (Беренгер, 72), Сансет (Муньяин, 67), Нико Уильямс - Гурусета (Рауль Гарсия, 72)
Предупреждения: Хоакин, 86 - Весга, 54, Саррага, 82, Берчиче, 86, Вивиан, 90+2
Удаление: Луис Фелипе, 90+5
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