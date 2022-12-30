Примера. Атлетико - Эльче 2:0. Когда между командами пропасть

"Атлетико" в первом матче после паузы на ЧМ победил налегке. Иначе и быть не могло, ведь противостояла "Матрасникам" команда, набравшая 4 очка в 14 стартовых турах.

Сегодня "Эльче" держался где-то полчаса. Дальше капитан гостей Гонсало Верду начал терять Морату. Альваро по традиции один момент запорол, а вот во втором заработал для оппонента прямую красную.

Вскоре после этого Льоренте и Гризманн могли открывать счет, но первый промедлил, а второй не подобрал ногу.

Когда еще и Эрмосо был удален за идиотский подкат прямой ногой, показалось, что "Атлетико" готов даже здесь организовать себе проблемы, но нет. 56-я минута - и вертикальная передача из глубины завершилась умным навесом Антуана на Феликса.

3 - Atlético de Madrid's Joao Félix has scored in each of his last three appearances in LaLiga (four goals on aggregate), his longest run scoring in the competition. Inspired. pic.twitter.com/LQxakkLAhY — OptaJose (@OptaJose) December 29, 2022

К слову про француза - он сегодня играл с розовыми волосами и на позиции полузащитника. Похоже, катарский эксперимент Дидье Дешама перекочевал и в клуб - и уже приносит пользу.

Также полезен и Мората. Второй гол "Матрасников" - чисто его заслуга. Пусть в решающий момент помог рикошет, но дриблинг и смещение на фланг от Альваро выглядели здорово.

"Эльче" имел свой шанс, чтобы вернуть интригу, однако Милья просто не попал в угол ворот. Больше у зелено-полосатых не было вообще ничего - так и закончили матч без ударов в створ. Как с такой атакой подняться с последнего места, а?

Что касается "Атлетико", то его победа вернула на третью строчку с 27 баллами. Борьба за ТОП-4 с "Сосьедадом", "Бетисом" и "Атлетиком" предстоит очень и очень серьезная.

15-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Эльче" - 2:0

Голы: Жоау Феликс, 56, Мората, 74

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Кондогбья - Льоренте, Барриос (Коке, 79), Гризманн (Сауль, 79), Карраско (Регилон, 57) - Феликс (Лемар, 66), Мората

"Эльче": Бадиа - Паласиос (Домингуш Кина, 83), Диего Гонсалес, Верду, Бигас, Клерк - Милья (Фидель, 83), Гути (Моренте, 83), Маскарель, Рохер Марти (Понсе, 69) - Бойе (Колладо, 69)

Предупреждения: Эрмосо, 50, Барриос, 76 - Рохер Марти, 48, Колладо, 80, Домингуш Кина, 86

Удаления: Эрмосо, 53 - Верду, 45+1, Домингуш Кина, 90