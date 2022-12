Примера. Атлетико - Эльче 2:0. Когда между командами пропасть

"Атлетико" в первом матче после паузы на ЧМ победил налегке. Иначе и быть не могло, ведь противостояла "Матрасникам" команда, набравшая 4 очка в 14 стартовых турах.

Сегодня "Эльче" держался где-то полчаса. Дальше капитан гостей Гонсало Верду начал терять Морату. Альваро по традиции один момент запорол, а вот во втором заработал для оппонента прямую красную.

Вскоре после этого Льоренте и Гризманн могли открывать счет, но первый промедлил, а второй не подобрал ногу.

Когда еще и Эрмосо был удален за идиотский подкат прямой ногой, показалось, что "Атлетико" готов даже здесь организовать себе проблемы, но нет. 56-я минута - и вертикальная передача из глубины завершилась умным навесом Антуана на Феликса.

3 - Atlético de Madrid's Joao Félix has scored in each of his last three appearances in LaLiga (four goals on aggregate), his longest run scoring in the competition. Inspired. pic.twitter.com/LQxakkLAhY