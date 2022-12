Реал намерен ускорить переговоры по английской звезде - в клубе готовы выложить свыше ста миллионов

Мадридский "Реал" крайне серьезно настроен на трансфер Джуда Беллингема. Параллельно с этим руководство клуба очень опасается конкуренции со стороны других грандов.

ESPN информирует, что клуб намерен максимально ускорить процесс переговоров с "Боруссией". Флорентино Перес планирует договориться о летнем переходе уже в январе, не жалея выложить крупную сумму.

???? Real Madrid are ready to make an offer of OVER €100 million to sign Jude Bellingham. @ESPN pic.twitter.com/FkE8hxSgY5