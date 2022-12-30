Сборная мира-2022 по версии UA-Футбол. Центральный нападающий

Редакция UA-Футбол завершает формирование символической сборной уходящего года и напоследок вспоминаем обладателя его главной индивидуальной награды. Карим Бензема не поехал на ЧМ из-за травмы, но это не отменяет его феноменальных достижений.

Мы в курсе, что игроки мадридского "Реала" уже всех достали в сборной года, но помочь не можем. Надо было кому-то их победить – тогда было бы меньше.

Ла Лига, Суперкубок Испании, Суперкубок Европы и, главное, Лига чемпионов – "Сливочные" в 2022-м выиграли все, пройдя по сверхсложной сетке. Три английские гранды пытались их остановить – и были раздавлены. "ПСЖ" хорошо держался дома, но не выдержал напряжения последних минут на "Бернабеу". В Испании гонки за чемпионство с "Барсой" даже не случилось.

"Реал" избегал длительных кризисов, удачно проводил ротацию и всегда верил в себя – Карло Анчелотти в очередной раз доказал свой уровень.

In the last four years, only two players have had 25+ goals and 10+ assists in a season in Europe’s top five leagues:

⁰Karim Benzema—25 goals, 11 assists (2021-22)⁰Lionel Messi—25 goals, 22 assists (2019-20)

Lionel Messi—36 goals, 14 assists (2018-19)⁰⁰???? pic.twitter.com/BItHCPA9PX — B/R Football (@brfootball) April 18, 2022

Ну, а результативность Мадрида – это о Кариме Бензема. 66 минут на гол во всех турнирах – просто фантастика. И этого человека Моуриньо называл "боевым котом"!

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Кто помнит, букмекеры напоследок уже не принимали на него ставки перед вручением Золотого мяча – так все было очевидно.

В сезоне-2021/22 Бензема стал лучшим бомбардиром и вторым лучшим ассистентом Ла Лиги (27 голов и 12 передач), а в ЛЧ забил больше (15 голов), чем 23 команды-участницы турнира, среди которых "Барселона", "Атлетико", "Ювентус".

Карим стал лишь четвёртым в истории игроком, кто подряд забил в обоих четвертьфиналах и обоих полуфиналах ЛЧ; также он второй после Криштиану Роналду, кто оформил два подряд хет-трика в плей-оф турнира.

???? Most goals in a single Champions League season:



⚽️1⃣7⃣ Cristiano Ronaldo (2013/14)

⚽️1⃣6⃣ Cristiano Ronaldo (2015/16)

⚽️1⃣5⃣ Cristiano Ronaldo (2017/18)

⚽️1⃣5⃣ Robert Lewandowski (2019/20)

⚽️1⃣5⃣ Karim Benzema (2021/22)#UCL pic.twitter.com/gkynKEl7Ev — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 4, 2022

А зависимость "Реала" от Бензема? 49% голов мадридцев во всех турнирах были забиты либо французом, либо с его передач!

Ну да, Мадрид провалился на рынке, и это тоже фактор. У Карима нет адекватного дублера, поэтому ветерану в 34 года приходится играть еженедельно. Но какая же отдача при таких нагрузках! Вряд ли сам Анчелотти рассчитывал на подобное.

Да и никто не рассчитывал, если честно.

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Между тем, все было так…

9 марта, ответный матч против "ПСЖ". Парижане ведут в счете и постоянно атакуют. Мадриду тяжело, и на табло уже середина второго тайма, когда Карим прессингом заставляет ошибиться Кейлора Наваса и сравнивает счет. Проходит еще 15 минут – и он идеально открывается под пас Модрича, чтобы с рикошетом пробить в ближний. Еще минута – и элегантный удар в касание "шведой", закрывающий матч.

6 апреля, выезд на поле "Челси". Бензема напоминает англичанам, как нужно играть на втором этаже. Два очень непростых удара после подач Винисиуса и Модрича плюс удачный прессинг Менди - и СМИ шокировано пишут о втором хет-трике подряд.

12 апреля, ответный матч с синими. Карим закрывает игру голом в экстра-тайме, когда у гораздо более молодых оппонентов уже заплетаются ноги.

26 апреля, выезд на поле "Ман Сити". "Горожане" играли настолько лучше, что это было даже неприлично. Все указывало на разгром, но против был Бензема, который выцарапывал ключевые эпизоды, забил два мяча и оставил Мадрид с обнадеживающими 3:4.

4 мая "Горожане" приехали на "Сантьяго Бернабеу" и снова доминируют. До завершения игры считанные секунды, но Бензема не останавливается, достает мертвый мяч и помогает Родриго сравнять счет. А в дополнительное время еще и пенальти заработал, ставя точку.

Ах да, и в разгар этого отрезка 20 марта "Реал" без Карима выходит играть Эль Класико с "Барселоной" – и сразу поражение 0:4.

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"Мне тяжело называть Бензема просто центрфорвардом, поскольку он разноплановый игрок атаки. Карим не только является топовым бомбардиром, но и отдает голевые передачи, участвует в развитии игры. Он совершенный футболист и очень важный для "Реала", ведь забивает так много голов. Прямо сейчас он самый лучший в мире. Думаю, Карим стал лидером команды после ухода Роналду, потому что во времена Криштиану вся ответственность была на нем. Сейчас Карим взял ее на себя", - говорит Карло Анчелотти, и, пожалуй, так оно и есть.

Как технически совершенный, умный футболист Бензема мог адаптироваться в любых условиях, но только сейчас начала проявляться его истинная сущность. Он не помощник – он лидер.

Это было трудно разглядеть во времена, когда Карим бегал флангами, освобождая пространство для рывков Роналду, но если вспомнить "Лион" конца нулевых, то все становится на свои места. Вопросы снимаются, кроме, может, одного – на сколько еще его хватит?

К сожалению, здесь оптимизма немного. Вполне возможно, что мы последний раз вносим Бензема в сборную года.

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В 2022-м француз пропустил более 100 дней из-за травм; с лета сыграл всего 7 матчей в Ла Лиге, а чемпионат мира вообще пропустил.

Колено, пах, бедро, мышечная усталость – на Бензема навалилось очень много, и это заметно ударило по его форме в сентябре-октябре. Впервые с 2015-го меньше 40% ударов в створ от француза становились голевыми.



Скрин: managingmadrid.com Скрин: managingmadrid.com

Карим еще держится за счет стабильно высоких показателей ожидаемых голов и передач; он умно двигается, а полузащита во главе с Модричем и Кроосом так хорошо знает его маневры, что находит француза закрытыми глазами. Также Бензема стал заметно чаще отходить в глубину; развивать, а не завершать атаки.

Для возрастного игрока это нормальная эволюция, но интересна ли она "Реалу"? Со стороны кажется, что Мадриду нужны голы, а не еще один распасовщик. Впрочем, увидим.

Достоверно известно лишь, что 2023 год Карим Бензема начинает еще как главная звезда лучшей команды Европы, а значит и мира. Холанд и Мбаппе скоро его обгонят; возможно, это произойдет уже весной, но пока картина такая, какая есть.

Скажете, а как же сборные? А никак. Альфредо Ди Стефано, например, ни минуты не сыграл на мундиалях, но менее гениальным это его не сделало.