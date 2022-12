Сборная мира-2022 по версии UA-Футбол. Центральный нападающий

Редакция UA-Футбол завершает формирование символической сборной уходящего года и напоследок вспоминаем обладателя его главной индивидуальной награды. Карим Бензема не поехал на ЧМ из-за травмы, но это не отменяет его феноменальных достижений.

Мы в курсе, что игроки мадридского "Реала" уже всех достали в сборной года, но помочь не можем. Надо было кому-то их победить – тогда было бы меньше.

Ла Лига, Суперкубок Испании, Суперкубок Европы и, главное, Лига чемпионов – "Сливочные" в 2022-м выиграли все, пройдя по сверхсложной сетке. Три английские гранды пытались их остановить – и были раздавлены. "ПСЖ" хорошо держался дома, но не выдержал напряжения последних минут на "Бернабеу". В Испании гонки за чемпионство с "Барсой" даже не случилось.

"Реал" избегал длительных кризисов, удачно проводил ротацию и всегда верил в себя – Карло Анчелотти в очередной раз доказал свой уровень.

In the last four years, only two players have had 25+ goals and 10+ assists in a season in Europe’s top five leagues:

Karim Benzema—25 goals, 11 assists (2021-22) Lionel Messi—25 goals, 22 assists (2019-20)

Lionel Messi—36 goals, 14 assists (2018-19)