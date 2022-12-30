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Левандовский сможет сыграть с Эспаньолом. 3-х матчевую дисквалификацию отложили

Испания
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Роберт будет играть, пока суд не примет окончательное решение

Левандовский сможет сыграть с Эспаньолом. 3-х матчевую дисквалификацию отложили

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандвоский сможет сыграть в следующем матче клуба в Ла Лиге против "Эспаньола". Ранее его удалили на 3 матча Примеры за поведение в матче с "Осасуной" (2:1).

Сообщается, что после дисквалификации "Барселона" обратилась в центральный суд Мадрида. Он отложил начало действия дисквалификации до приянтия окончательного решения.

Матч с "Эспаньолом" – следующий после игры с "Осасуной", в которой поляк и был удален. Он получил вторую желтую и красную на 30-ой минуте встречи.

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Встреча с "Эспаньолом" начнется завтра, 31-го декабря, в 16:30.

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В статье: Роберт Левандовский Барселона Эспаньол (Барселона)
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Источник:
fcbarcelona.es

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