В Эспаньоле возмущены, что Левандовскому разрешили сыграть в дерби, несмотря на дисквалификацию

"Эспаньол" выпустил на сайте заявление, в котором критикуется решение суда в Мадриде, разрешившее использовать Роберта Левандовского в матче 15-го тура Ла Лиги. В прошлом туре Примеры поляка дисквалифицировали на 3 матча.

В матче с "Осасуной" (2:1) Роберт получил вторую желтую на 30-ой минуте встречи и был удален с поля. В результате было принято решение дисквалифицировать поляка на 3 матча Примеры.

"Барселона" оспаривала это решение в различных инстанциях, но пока ни одна не одобрила их апелляцию. Суд в Мадриде разрешил использовать Левандовского, пока не будет принято окончательное решение по дисквалификации.

"Эспаньол" считает необычным решение за 24 часа до матча с "Барселоной" наложить судебный запрет в отношении санкции Левандовского – после того, как отмена дисквалификации была отклонена различными компетентными органами.

Как косвенно вовлеченная сторона мы смогли получить доступ к постановлению только после запроса его из различных органов, а не потому, что оно было доведено до нас, как это установлено процессуальными нормами.

Мы считаем, что требования для оправдания судебного запрета не соблюдаются, поскольку дисквалификация Левандовского поддерживается двумя разными типами, тремя административными постановлениями и арбитражным актом с презумпцией достоверности.

"Эспаньол" понимает, что это несправедливо, учитывая прецеденты с другими клубами. На протяжении сезона наш клуб сталкивался с подобными ситуациями, когда подавались апелляции на удаление игроков, и ни в одном случае они не приводили к созыву соответствующего комитета в течение недели для изучения обвинений, выдвинутых клубом.

Мы анализируем факты и будем отстаивать свои интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении ресурсами. Несмотря на эту несправедливость и это беспрецедентное решение, наша команда в матче будет играть на 110%, чтобы оправдать доверие наших болельщиков", – сказано в заявлении.

Дерби начнется завтра, 21-го декабря, в 16:30. "Барселона" занимает 1 место, а "Эспаньол" 16-ое.