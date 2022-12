Примера. Провал Мальорки, все еще слабая Севилья и очередное спасение от Лукаса Переса

Неожиданно односторонняя игра. "Хетафе" хорошо подготовился за время паузы, придумал старым игрокам новые позиции, а вот "Мальорка" выглядела беззубо.

14:3 по ударам, 6:0 по ударам в створ ворот - стоит ли удивляться после счету на табло? Наоборот - "Киноварь" еще долго продержалась по такой игре.

Первый гол в ее ворота влетел в начале второго тайма в результате элегантной комбинации с двумя пропусканиями мяча; второй случился позже и здесь решающей стала обрезка защиты.

Под занавес игры Анхель мог хотя бы гол престижа забить, но, замыкая прострел, отправил мяч на верхний ярус трибун. Полный провал.

В таблице победа подняла "Хетафе" на 13-е место с 17 очками. У "Мальорки" по-прежнему 19 баллов и 11-я строчка. Обеим командам борьба за выживание пока не грозит.

15-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Мальорка" - 2:0

Голы: Майораль, 51, 78

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес (Иглесиас, 75), Даконам (Митрович, 85), Домингуш Дуарте, Альдерете, Порту - Аленья (Мунир, 62), Альгобия, Милья - Унал (Сеоане, 84), Майораль (Латаса, 84)

"Мальорка": Райкович - Маффео, Руссо (Настасич, 69), Раильо, Копете (Антонио Санчес, 69), Хауме Коста - Дани Родригес (Ндиай, 69), Баба, Батталья (Анхель, 56), Ли Кан Ин (Кадевере, 84) - Мурики

Предупреждение: Мурики, 27

Не удивили команды сегодня на "Мирандилье". Каждый показал, что умеет, а умеют они немного.

В первом тайме шансы отличиться были у обеих сторон; чувствовалось, что первый гол даст заметное преимущество, которое бы позволило перейти на любимые контратаки.

"Кадис" вроде забил первым, но гол Окампо отменил VAR - еще и желтую Фали показали. Дальше настал черед "Альмерии", за которую под конец тайма отличился Мелеро. Здесь все было чисто - классическая вертикальная атака в три паса.

Начало второго тайма - сплошные страдания "Кадиса", которому очень нужны очки, но он не понимал, как их добыть. Уже не первый раз в этом сезоне проблемы "Субмарины" разрешил ветеран Лукас Перес. Экс-игрок "Карпат" оказался где надо после навеса - и вколотил мяч по назначению.

GOAL!



Cadiz 1-1 Almeria



Одно очко - не бог весть что, но это лучше, чем ничего. Тем более, у "Кадиса" всего 12 баллов в копилке, и он идет 19-м. Ситуация "Альмерии" значительно отличается - 17 баллов и 14-е место.

15-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Альмерия" - 1:1

Голы: Лукас Перес, 83 - Мелеро, 40

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес (Бастида, 66), Эспино - Бонгонда (Лукас Перес, 56), Алькарас (Хосе Мари, 69), Алекс, Окампо (Феде, 69) - Собрино, Негредо (Лосано, 56)

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Посо, Чуми, Бабич, Акиеме - Лео Баптистао (Пучмаль, 89), Робертоне (Эгуарас, 76), де ла Хос, Мелеро (Саму Кошта, 76), Рамазани (Эмбарба, 68) - Туре (Диего Соуза, 89)

Предупреждения: Фали Хименес, 24, Хосе Мари, 81

Яркий, интересный матч от команд, которые непонятно как оказались на дне таблицы.

В первом тайме "Кельты" в одни ворота переигрывали гостей, которые, как показалось, слишком долго владели мячом. При этом неопытная оборона с Кармоной и Саласом теряла концентрацию, чем и пользовалась "Сельта".

Габри Вейга открыл счет после изумительной комбинации по центру. Он же мог удваивать счет, но "Севилью" спас Гудель. Также Буну отразил удар Ларсена.

"Нервион" заиграл свой футбол только после перерыва. Акунья стал мотором слева; также помог и быстрый гол после углового, когда Салас замкнул ближнюю штангу.

"Сельта", кажется, этого не ждала, и на этой волне Оливер обязан был забивать второй, но пробил выше с десяти метров после ошибки Марчесина. Как?!

Других таких шансов у команды Хорхе Сампаоли сегодня не было. Она немного прибавила со времен Лопетеги, но на гранда и дальше не похожа; кризис продолжается. "Кельты", в свою очередь, претендовали на пенальти, заработали красную для Кармоны, но в решающий момент де ла Торре пробил мимо. Не судьба, значит.

После ничьи "Сельта" поднялась на 16-е место с 13 очками; у "Севильи" - 12 баллов и 17-я строчка.

15-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Севилья" - 1:1

Голы: Вейга, 33 - Салас, 54

"Сельта": Марчесин - Мальо (Васкес, 84), Мингеса (Дуран, 84), Айду, Нуньес, Галан - Вейга (Оскар, 73), Бельтран, Серви (Карлес Перес, 65) - Аспас, Странд Ларсен (де ла Торре, 65)

"Севилья": Буну - Кармона, Гудель, Салас - Навас, Жордан, Фернандо, Акунья - Оливер (Ортис, 90), Эн-Несири (Ламела, 46), Рафа Мир (Сусо, 67)

Предупреждения: Бельтран, 15, Карлес Перес, 79 - Кармона, 9, Жордан, 30, Ламела, 89

Удаление: Кармона, 86