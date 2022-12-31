Уже традиция. ВИДЕО, как болельщики Бетиса забросали поле стадиона 14 тысячами игрушек

Испанский "Бетис" провел свою традиционную ежегодную благотворительную акцию. В период Рождества клуб призывает болельщиков приносить на домашний матч игрушки и бросать на поле, чтобы дальше они в качестве подарка отправились к детям.

Учитывая измененный календарь, воплотить традицию в реальность этого года "бетикос" смогли уже после католического Рождества. В перерыве встречи между "Бетисом" и "Атлетиком" 29 декабря на поле стадиона "Бенито Уильямарин" в Севилье полетело сразу 14 тысяч игрушек.

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Un año más, ESPECTACULAR.

Un año más, MUCHÍSIMAS GRACIAS. pic.twitter.com/K8seDZJ5Ha — Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) December 29, 2022

Как отмечает клуб, все подарки будут переданы благотворительным организациям, а затем они дойдут до детей и Испании и за ее пределами.