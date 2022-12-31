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Уже традиция. ВИДЕО, как болельщики Бетиса забросали поле стадиона 14 тысячами игрушек

Испания
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Перерыв благотворительности

Уже традиция. ВИДЕО, как болельщики Бетиса забросали поле стадиона 14 тысячами игрушек

Офіційний сайт Бетіса/Автор невідомий

Новина українською

Испанский "Бетис" провел свою традиционную ежегодную благотворительную акцию. В период Рождества клуб призывает болельщиков приносить на домашний матч игрушки и бросать на поле, чтобы дальше они в качестве подарка отправились к детям.

Учитывая измененный календарь, воплотить традицию в реальность этого года "бетикос" смогли уже после католического Рождества. В перерыве встречи между "Бетисом" и "Атлетиком" 29 декабря на поле стадиона "Бенито Уильямарин" в Севилье полетело сразу 14 тысяч игрушек.

Как отмечает клуб, все подарки будут переданы благотворительным организациям, а затем они дойдут до детей и Испании и за ее пределами.

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В статье: Бетис (Севилья)
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