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Роналду хотел вернуться в Реал, но клуб ему отказал

Испания
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Криштиану рассматривал многие варианты

Роналду хотел вернуться в Реал, но клуб ему отказал

Новина українською

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду хотел вернуться в "Реал" этой зимой.

Находясь в статусе свободного агента после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед", форвард хотел продолжить карьеру в европейском топ-клубе.

После вылета сборной Португалии с ЧМ-2022 Роналду тренировался на базе мадридского клуба. Игрок надеялся на предложение от "сливочных", однако так и не получил его.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, дважды выиграв Ла Лигу и Кубок Испании, четырежды – Лигу чемпионов.

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В статье: Криштиану Роналду Реал (Мадрид) Аль-Наср
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Источник:
Marca

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