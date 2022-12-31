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Роналду хотел вернуться в Реал, но клуб ему отказал
Криштиану рассматривал многие варианты
Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду хотел вернуться в "Реал" этой зимой.
Находясь в статусе свободного агента после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед", форвард хотел продолжить карьеру в европейском топ-клубе.
После вылета сборной Португалии с ЧМ-2022 Роналду тренировался на базе мадридского клуба. Игрок надеялся на предложение от "сливочных", однако так и не получил его.
Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, дважды выиграв Ла Лигу и Кубок Испании, четырежды – Лигу чемпионов.
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