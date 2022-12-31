Примера. Барселона - Эспаньол 1:1. Плохое окончание года для Блауграны

"Барселона" сегодня была единственной командой в дерби, которая нацеливалась на голевые моменты, но не победила, ведь мало создавать - надо еще реализовывать.

Хотя поначалу казалось, что все у "Кулес" будет хорошо. Маркос Алонсо забил после углового уже на старте матча, использовав свой рост.

Дальше "Барса" создала 3-4 явных шанса, однако мяч перестал лететь куда надо. Гави, Рафинья и сам же Алонсо били откровенно плохо из удобных позиций. В то же время главный бомбардир команды Роберт Левандовский играл без мяча - это немного настораживало.

300 - Jordi Alba disputa su partido número 300 en LaLiga con el FC Barcelona (277 como titular). Solo 11 jugadores habían alcanzado previamente esta cifra con el conjunto azulgrana en la competición. Hito. pic.twitter.com/J5fiZqqNVR — OptaJose (@OptaJose) December 31, 2022

"Эспаньол"? Его не было на поле. Один раз Меламед прорвался и пробил с линии штрафной - это все, что показали гости в атаке за 70 минут. Немного да?

Кажется, эта пассивность соперника и убаюкала "Барсу". С каждой минутой хозяева играли все медленнее, делали все больше лишних передач. В начале второй половины команды Хави создала лишь один момент - Левандовский головой пробил мимо. И за это последовало наказание.

1 - Marcos Alonso is the first FC Barcelona's player to score an concede a penalty both in a same LaLiga game since Ronald Araújo against Getafe in April 2021. Poles. pic.twitter.com/XXmqMQkvVG — OptaJose (@OptaJose) December 31, 2022

Маркос Алонсо в элементарной ситуации наступил на ногу Хоселу, и тот с пенальти сравнял счет. Детская ошибка!

Пропустив, "Барса" занервничала. Даже опытный Альба вместо того, чтобы вести команду вперед, обозвал Матеу Лаоса и пошел отдыхать. Хорошо еще, что "Эспаньол" тоже не сдержался, и вскоре составы уравнялись - без этого могло светить даже поражение.

Ну, а так сине-гранатовые вскоре одумались, забрали мяч, даже момент убойный создали, но Кристенсен не пробил Альваро со второго этажа - и это был последний момент в матче, достойный упоминания.

21 - FC Barcelona have failed to win a game when thay have attempted 20+ shots in LaLiga 2022/23 (21) for the second time after in the last August v Rayo Vallecano (21). Jam. pic.twitter.com/Kn7tt20Xfr — OptaJose (@OptaJose) December 31, 2022

После ничьей "Барса" сравнялась по очкам с "Реалом" - у обоих по 38 баллов - но Мадрид впереди благодаря победе в Класико. Чемпионская гонка нам светит яркая, уже сейчас ясно. Касательно "Попугаев", то им сегодня люто повезло, но в таблице работы еще непочатый край - там лишь 13 очков и 16-е место.

15-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Эспаньол" - 1:1

Голы: Маркос Алонсо, 7 - Хоселу, 73 (с пенальти)

"Барселона": тер Штеген - Роберто (Бальде, 82), Кристенсен, Маркос Алонсо, Альба - Гави (Бускетс, 52), де Йонг (Кунде, 82), Педри - Рафинья (Ферран Торрес, 62), Левандовский, Фати (Дембеле, 62)

"Эспаньол": Альваро Фернандес - Хиль (Рубен Санчес, 90), Серхи Гомес, Кабрера, Оливан (Видаль, 90) - Винисиус Соуза, Калеро (Эспозито, 57) - Меламед (Пуадо, 57), Дардер, Брейтуэйт (Симо, 86) - Хоселу

Предупреждения: Фати, 25, Гави, 30, Альба, 74, Ферран Торрес, 75, Педри, 76, Рафинья, 90+4 - Оливан, 30, Кабрера, 31, Калеро, 55, Эспозито, 74, Винисиус Соуза, 74, Пуадо, 90+5

Удаления: Альба, 77 - Винисиус Соуза, 80