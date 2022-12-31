  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Барселона - Эспаньол 1:1. Плохое окончание года для Блауграны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Барселона - Эспаньол 1:1. Плохое окончание года для Блауграны

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Дерби промахов и нервов

Примера. Барселона - Эспаньол 1:1. Плохое окончание года для Блауграны

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" сегодня была единственной командой в дерби, которая нацеливалась на голевые моменты, но не победила, ведь мало создавать - надо еще реализовывать.

Хотя поначалу казалось, что все у "Кулес" будет хорошо. Маркос Алонсо забил после углового уже на старте матча, использовав свой рост.

Дальше "Барса" создала 3-4 явных шанса, однако мяч перестал лететь куда надо. Гави, Рафинья и сам же Алонсо били откровенно плохо из удобных позиций. В то же время главный бомбардир команды Роберт Левандовский играл без мяча - это немного настораживало.

"Эспаньол"? Его не было на поле. Один раз Меламед прорвался и пробил с линии штрафной - это все, что показали гости в атаке за 70 минут. Немного да?

Кажется, эта пассивность соперника и убаюкала "Барсу". С каждой минутой хозяева играли все медленнее, делали все больше лишних передач. В начале второй половины команды Хави создала лишь один момент - Левандовский головой пробил мимо. И за это последовало наказание.

Маркос Алонсо в элементарной ситуации наступил на ногу Хоселу, и тот с пенальти сравнял счет. Детская ошибка!

Пропустив, "Барса" занервничала. Даже опытный Альба вместо того, чтобы вести команду вперед, обозвал Матеу Лаоса и пошел отдыхать. Хорошо еще, что "Эспаньол" тоже не сдержался, и вскоре составы уравнялись - без этого могло светить даже поражение.

Ну, а так сине-гранатовые вскоре одумались, забрали мяч, даже момент убойный создали, но Кристенсен не пробил Альваро со второго этажа - и это был последний момент в матче, достойный упоминания.

После ничьей "Барса" сравнялась по очкам с "Реалом" - у обоих по 38 баллов - но Мадрид впереди благодаря победе в Класико. Чемпионская гонка нам светит яркая, уже сейчас ясно. Касательно "Попугаев", то им сегодня люто повезло, но в таблице работы еще непочатый край - там лишь 13 очков и 16-е место.

15-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Эспаньол" - 1:1

Голы: Маркос Алонсо, 7 - Хоселу, 73 (с пенальти)

"Барселона": тер Штеген - Роберто (Бальде, 82), Кристенсен, Маркос Алонсо, Альба - Гави (Бускетс, 52), де Йонг (Кунде, 82), Педри - Рафинья (Ферран Торрес, 62), Левандовский, Фати (Дембеле, 62)

"Эспаньол": Альваро Фернандес - Хиль (Рубен Санчес, 90), Серхи Гомес, Кабрера, Оливан (Видаль, 90) - Винисиус Соуза, Калеро (Эспозито, 57) - Меламед (Пуадо, 57), Дардер, Брейтуэйт (Симо, 86) - Хоселу

Предупреждения: Фати, 25, Гави, 30, Альба, 74, Ферран Торрес, 75, Педри, 76, Рафинья, 90+4 - Оливан, 30, Кабрера, 31, Калеро, 55, Эспозито, 74, Винисиус Соуза, 74, Пуадо, 90+5

Удаления: Альба, 77 - Винисиус Соуза, 80

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Эспаньол (Барселона)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (30)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 17:27
гнилим барсюкам завжди судді винні,а шо барса сьогодні,нефіга не показала,і не реалізувала,то то таке....
Ответить
0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
31.12.2022 в 17:26
Да здравствует Барселона! Барса понад усе! С Новым Годом вас, дорогие мои братья барселонцы! Здоровья вам, счастья и добра! Будь проклят педридский Среал!
Ответить
+2
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.12.2022 в 17:31
Ответить
0
0
avatar
hrdhrd (Украина)
31.12.2022 в 17:13
Не знаю почему, но с детства мне нравится Эспаньол. Наши каталонские братья
Ответить
+1
-1
sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 17:20
Ответить
0
-1
аlеks68
31.12.2022 в 17:30
Тебе бляха все рашисты братья.
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
31.12.2022 в 17:13
Один х.ер Барса на Новый Год уходит лидером Ла Лиги.
Ответить
+2
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
31.12.2022 в 17:11
Ааа.. Так судья Лаос был? Ну дык тады понятно, чего уж тут.. ничья это ещё и хорошо.
Ответить
+2
-1
sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 17:13
.........карма барселох,не обсирай інших,бумеранг повернеться...
Ответить
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
31.12.2022 в 17:15
Какая карма нах? Вам вчера судейка 3 очка от фонаря подарил. Или не от фонаря?
0
0
sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 17:18
от фонаря барселона у гнилі нічійки гоняє,а у нас,з великим Пєресом,..."усьо по плану"......
0
0
avatar
hrdhrd (Украина)
31.12.2022 в 17:08
Ой А що трапилось, шановнi? Как там вчера писали, с обладателем ЗМ (Лева конечно не официальный обладатель, но народный) не можете честно обыграть аутсайдера?
Ответить
+1
0
sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 17:08
Ответить
+1
0
avatar
hrdhrd (Украина)
31.12.2022 в 17:09
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
31.12.2022 в 17:08
Матч не смотрел. Шо там по пенальти, правильный или левый?
Ответить
+1
-2
sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 17:08
пєрєс.....
Ответить
+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
31.12.2022 в 17:17
Олег так собі... Утім за подібний контакт в карному гостей на Торресі жовту отримав Ферран. Лаос відверто топив Барсу, надаючи змогу гостям грубо грати, а господарів за подібні фоли нагороджуючи картками. Коротше завдання зупинити Барсу і судді сРЕАЛьно допомогли столичним! І вчора, і сьогодні! Хоч і Барса виглядила... не зовсім добре!
Ответить
0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
31.12.2022 в 17:21
Короче понятно. Перес-шоу продолжается.
+1
0
sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 17:22
0
0
sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 17:07
барселох,шо про судівство гавкнєш?
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
31.12.2022 в 17:07
РЕАЛьно хтось не вважає, що чесно може щось виграти... Слова Мессі про кваліфікацію цього судейки виправдались!
Ответить
0
-2
sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 17:08
Ответить
+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
31.12.2022 в 17:26
А об стінку лобом не пробував... Ну щоб сплошной понос не гнати...
0
0
avatar
Campeón
31.12.2022 в 17:09
8хв доданого недостатньо? повинен ще й лівий пенальті поставити?
Ответить
+1
0
sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 17:10
9 хв,а грали усі 11...
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
31.12.2022 в 17:17
Лаос пи@ар ещё тот.
Ответить
+1
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
31.12.2022 в 17:27
На що наймають, то і виконує!
0
0
Лекарь (село Дарниця)
31.12.2022 в 17:06
І Левандовськи не допоміг.
Ответить
+1
-1
sasha_lv (Львів)
31.12.2022 в 17:06
...шо,гнилі обсєронці,навіть лаос не витягнув?...
Ответить
+1
-1
avatar
Campeón
31.12.2022 в 17:05
з наступаючим, сєпари
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде