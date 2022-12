Примера. Барселона - Эспаньол 1:1. Плохое окончание года для Блауграны

"Барселона" сегодня была единственной командой в дерби, которая нацеливалась на голевые моменты, но не победила, ведь мало создавать - надо еще реализовывать.

Хотя поначалу казалось, что все у "Кулес" будет хорошо. Маркос Алонсо забил после углового уже на старте матча, использовав свой рост.

Дальше "Барса" создала 3-4 явных шанса, однако мяч перестал лететь куда надо. Гави, Рафинья и сам же Алонсо били откровенно плохо из удобных позиций. В то же время главный бомбардир команды Роберт Левандовский играл без мяча - это немного настораживало.

"Эспаньол"? Его не было на поле. Один раз Меламед прорвался и пробил с линии штрафной - это все, что показали гости в атаке за 70 минут. Немного да?

Кажется, эта пассивность соперника и убаюкала "Барсу". С каждой минутой хозяева играли все медленнее, делали все больше лишних передач. В начале второй половины команды Хави создала лишь один момент - Левандовский головой пробил мимо. И за это последовало наказание.

1 - Marcos Alonso is the first FC Barcelona's player to score an concede a penalty both in a same LaLiga game since Ronald Araújo against Getafe in April 2021. Poles. pic.twitter.com/XXmqMQkvVG

Маркос Алонсо в элементарной ситуации наступил на ногу Хоселу, и тот с пенальти сравнял счет. Детская ошибка!

Пропустив, "Барса" занервничала. Даже опытный Альба вместо того, чтобы вести команду вперед, обозвал Матеу Лаоса и пошел отдыхать. Хорошо еще, что "Эспаньол" тоже не сдержался, и вскоре составы уравнялись - без этого могло светить даже поражение.

Ну, а так сине-гранатовые вскоре одумались, забрали мяч, даже момент убойный создали, но Кристенсен не пробил Альваро со второго этажа - и это был последний момент в матче, достойный упоминания.

21 - FC Barcelona have failed to win a game when thay have attempted 20+ shots in LaLiga 2022/23 (21) for the second time after in the last August v Rayo Vallecano (21). Jam. pic.twitter.com/Kn7tt20Xfr