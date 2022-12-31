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Барса пропустила на Камп Ноу в Ла Лиге впервые за 703 минуты

Испания
(1 голосов)

"Сине-гранатовые" упустили победу над "Эспаньолом"

Барса пропустила на Камп Ноу в Ла Лиге впервые за 703 минуты

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 15-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома сыграла вничью в каталонском дерби с "Эспаньолом".

Счет во встрече уже на 7-й минуте открыл левый защитник "блауграны" Маркос Алонсо. А во втором тайме форвард гостей Хоселу сравнял счет – на 73-й минуте.

Таким образом, команда Хави пропустила на домашней арене "Камп Ноу" в рамках Ла Лиги впервые за 703 минуты.

После этого тура "Барса" делит первую строчку в турнирной таблице с мадридским "Реалом", имея в своем активе 38 очков.

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В статье: Барселона Эспаньол (Барселона)
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Источник:
Squawka

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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
31.12.2022 в 18:42
И тот с пеналя.
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