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Барса пропустила на Камп Ноу в Ла Лиге впервые за 703 минуты
"Сине-гранатовые" упустили победу над "Эспаньолом"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 15-го тура чемпионата Испании "Барселона"
Счет во встрече уже на 7-й минуте открыл левый защитник "блауграны" Маркос Алонсо. А во втором тайме форвард гостей Хоселу сравнял счет – на 73-й минуте.
Таким образом, команда Хави пропустила на домашней арене "Камп Ноу" в рамках Ла Лиги впервые за 703 минуты.
После этого тура "Барса" делит первую строчку в турнирной таблице с мадридским "Реалом", имея в своем активе 38 очков.
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