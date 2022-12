Примера. Ла Реал щеголяет индивидуальным классом, грузин подводит Валенсию

Матч, в котором "Осасуна" сделала все возможное, но класс "Ла Реала" взял верх.

В целом гости упирались на каждом участке поля, старались не отставать во владении, доминировали в отборах (24 против 10); организовывали свои атаки преимущественно через левый фланг Ману Санчеса и Чими Авилы. Но моменты? Их не было.

"Сосьедад" же бил по воротам реже, однако забил дважды за счет высокого индивидуального качества игроков. Браис Мендес придумал гол себе сам, эффектно посадив на пятую точку защитника.

14 - Brais Méndez has won more points for his team with his goals+assists than any other player in LaLiga this season: 14 points with 10 goal involvements (7 goals and 3 assists). Impact. pic.twitter.com/6ApSqdiX3G