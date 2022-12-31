Примера. Ла Реал щеголяет индивидуальным классом, грузин подводит Валенсию

Матч, в котором "Осасуна" сделала все возможное, но класс "Ла Реала" взял верх.

В целом гости упирались на каждом участке поля, старались не отставать во владении, доминировали в отборах (24 против 10); организовывали свои атаки преимущественно через левый фланг Ману Санчеса и Чими Авилы. Но моменты? Их не было.

"Сосьедад" же бил по воротам реже, однако забил дважды за счет высокого индивидуального качества игроков. Браис Мендес придумал гол себе сам, эффектно посадив на пятую точку защитника.

14 - Brais Méndez has won more points for his team with his goals+assists than any other player in LaLiga this season: 14 points with 10 goal involvements (7 goals and 3 assists). Impact. pic.twitter.com/6ApSqdiX3G — OptaJose (@OptaJose) December 31, 2022

Ну, а мяч Серлота - это такой себе памятник мастерству Давида Сильвы, который даже в 37 лет находит партнеров передачами, как мало кто в Ла Лиге.

Перед финальным свистком первые минуты после разрыва связок получил Микель Оярсабаль, так что вечер для "Сосьедада" можно считать успешным со всех сторон.

В таблице команда Иманола Альгуасиля идет третьей с 29 очками. У "Осасуны" - 23 балла и 8-е место.

15-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Осасуна" - 2:0

Голы: Браис Мендес, 22, Серлот, 64

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо, Субельдия, Ле Норманн, Рико - Браис Мендес (Ильярраменди, 80), Субименди, Давид Сильва (Горосабель, 81), Кубо (Мартин, 81) - Серлот (Оярсабаль, 87), Шо (Наварро, 75)

"Осасуна": Айтор Фернандес - Пенья, Унаи Гарсия (Рубен Гарсия, 66), Давид Гарсия, Крус (Абде, 78), Ману Санчес - Монкайола, Торро (Брашанац, 66), Мой Гомес - Орос (Кике, 58), Авила (Барха, 77)

Предупреждения: Браис Мендес, 68 - Унаи Гарсия, 57

"Вильярреал" вернулся на родной стадион после долгой паузы, связанной с реконструкцией, и сразу же подарил фанам массу положительных эмоций.

Хотя началось все плохо. На первой минуте Жерар Морено карикатурно не попал в пустые ворота после прострела, а на 21-й идеальный удар с левой удался Эдинсону Кавани. Так "Валенсия" повела в счете против логики игры.

Gerard Moreno fête le Réveillon en avance ? pic.twitter.com/C0dhxSRBrU — Le Football en VOD LXIV (@LeLxivqr) December 31, 2022

Возможно, на выезде "Подводников" это бы и подкосило, но дома команда Кике Сетьена не сдалась. Тем более, глубокая позиция Жерара Морено и фланговые рывки Чуквезе и Пино работали как часы.

Одна из таких довольно простых атак на 45-й минуте завершилась голом от нигерийца, который отпраздновал его танцем а-ля Винисиус.

Мало что изменил и перерыв. "Вильярреал" благодаря Парехо и Капу выиграл центр поля, и это отображалось на количестве ударов в створ ворот - 8 против 4. "Валенсия" долго держалась за счет самоотдачи и хорошей физики (здесь комплимент Гаттузо), но в решающий момент ее подвел вратарь.

Куда пошел Мамардашвили при угловом на 89-й минуте все еще загадка, но факт есть факт - мяч долетел до Фойта, который отправил его в ворота.

Благодаря победе "Желтая субмарина" поднялась сразу на 7-е место с 24 очками. Зона ЛЧ не так и далеко. Касательно "Валенсии", ее задачи поскромнее - 19 баллов и 10-е место.

15-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Валенсия" - 2:1

Голы: Чуквезе, 45, Фойт, 89 - Кавани, 21

"Вильярреал": Рейна - Фемения (Фойт, 33), Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Педраса, 79) - Капу, Парехо, Баэна (Тригейрос, 79) - Чуквезе (Моралес, 72), Жерар Морено, Пино (Жексон, 72)

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Диахаби, Джемерт, Гайя - Муса (Мориба, 57), Нико Гонсалес (Гильямон, 79), Алмейда - Кастильехо, Кавани (Дуро, 79), Самуэл Лино (Клюйверт, 74)

Предупреждения: Фойт, 80 - Муса, 35, Джемерт, 56, Мориба, 73, Кавани, 90