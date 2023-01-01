Бывший нападающий Карпат и Динамо Лукас Перес вернулся в Депортиво

34-летний нападающий Лукас Перес снова стал игроком "Депортиво". Футболист подписал соглашение сроком до лета 2024 года.

До этого Перес играл за “Кадис”. Клуб из Ла-Коруньи заплатит за футболиста один миллион евро.

Сейчас "бело-голубые" выступают в третьем дивизионе Испании – Терсере. В своей группе они занимают четвёртое место из 20 команд.

За этот испанский клуб он уже выступал в 2014-2016 гг. и в 2017-2018 гг. В общей сложности он провел за "Депортиво" 96 матчей.

Период 2016-2017-го года Лукас Перес выступал в составе лондонского "Арсенала", куда перешел из "Депортиво" за 20 млн евро. Это самый дорогой трансфер за карьеру испанца. Правда, в составе лондонцев он провел всего 948 минут.

В Украине нападающий известен выступлениями в составе "Динамо" и "Карпат". В составе киевлян испанец провел три месяца аренды в феврале-мае 2013 года, но так и не сыграл ни одного матча. За львовский клуб в активе Переса 60 поединков (15 голов + восемь ассистов) с января 2011 года по июль 2013 года. В "Карпаты" Лукас перешел на правах свободного агента, а затем был продан за 800 тысяч евро в ПАОК.