Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севилья арендовала защитника Ренна Баде. Он сыграл один матч в текущем сезоне
Лоик провел полгода в Ноттингеме
Фото: Getty Images
"Севилья" официально объявила об аренде центрального защитника "Ренна" Лоика Баде. Первую половину сезона игрок провел в аренде в "Ноттингеме Форест", но ни разу не сыграл за команду.
Контракт "Севильи" с "Ренном" действует до конца сезона, после чего андалусийский клуб будет иметь право выкупить игрока. За французскую команду Баде отыграл один матч в сезоне.
Прошлым летом "Ренн" выкупил Лоика у "Ланса" за 17 миллионов евро. На данный момент Баде всего 22 года. Его контракт с "Ренном" действует до лета 2026 года.
Популярное сейчас
- У Александра Петракова завершился контракт со сборной Украины
- Гвардиола: У Эвертона было восемь человек сзади
- Отрыв Арсенала, сенсация от команды Миколенко, осечка Барсы. Главные новости за 31 декабря
- Анчелотти: Я не скажу, что Месси – лучший в истории. Я каждый день тренирую обладателя Золотого мяча, видел Кройффа и Марадону
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
- Еще одним холостяком меньше. Борячук официально стал семьянином