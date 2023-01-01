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Севилья арендовала защитника Ренна Баде. Он сыграл один матч в текущем сезоне

Испания
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Лоик провел полгода в Ноттингеме

Севилья арендовала защитника Ренна Баде. Он сыграл один матч в текущем сезоне

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

"Севилья" официально объявила об аренде центрального защитника "Ренна" Лоика Баде. Первую половину сезона игрок провел в аренде в "Ноттингеме Форест", но ни разу не сыграл за команду.

Контракт "Севильи" с "Ренном" действует до конца сезона, после чего андалусийский клуб будет иметь право выкупить игрока. За французскую команду Баде отыграл один матч в сезоне.

Прошлым летом "Ренн" выкупил Лоика у "Ланса" за 17 миллионов евро. На данный момент Баде всего 22 года. Его контракт с "Ренном" действует до лета 2026 года.

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В статье: Ноттингем Форест Ренн Севилья
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