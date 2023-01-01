Лука Модрич отказал Аль-Нассру и Интеру Майями. Он проведет еще сезон в Реале

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич интересен "Аль-Нассру" и "Интеру Майями". Как сообщает издание MARCA, 37-летний хорват отказал обоим клубам, предложив продолжить переговоры через год.

По информации издания, после подписания контракта с Криштиану Роналду, "Аль-Насср" также обратился с предложениями к Луке Модричу и Серхио Рамосу. Последний на данный момент выступает за "ПСЖ".

Контракт Луки с мадридским "Реалом" действует до конца текущего сезона. Однако, как сообщается, обе стороны заинтересованы в продлении договора еще на сезон. В текущем сезоне Модрич отыграл 18 матчей за "Реал", забив пять голов и сделав два ассиста.