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Лука Модрич отказал Аль-Нассру и Интеру Майями. Он проведет еще сезон в Реале
Реал также хочет сохранить хорвата
Фото: The Real Champs
Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич интересен "Аль-Нассру" и "Интеру Майями". Как сообщает издание MARCA, 37-летний хорват отказал обоим клубам, предложив продолжить переговоры через год.
По информации издания, после подписания контракта с Криштиану Роналду, "Аль-Насср" также обратился с предложениями к Луке Модричу и Серхио Рамосу. Последний на данный момент выступает за "ПСЖ".
Контракт Луки с мадридским "Реалом" действует до конца текущего сезона. Однако, как сообщается, обе стороны заинтересованы в продлении договора еще на сезон. В текущем сезоне Модрич отыграл 18 матчей за "Реал", забив пять голов и сделав два ассиста.
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