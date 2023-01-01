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Левандовски – лидер топ-5 лиг Европы по упущенным шансам. Бензема – второй
На третьем месте – Дембеле, Мартинес, Гамейро и Мбаппе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски упустил наибольшее количество шансов забить (big chances) в топ-5 лигах Европы в 2022 году. Поляк не реализовал 28 моментов.
Второе место в рейтинге занял форвард мадридского "Реала" Карим Бензема. Третью строчку поделили Мусса Дембеле ("Лион"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Кевин Гамейро ("Страсбур") и Килиан Мбаппе ("ПСЖ").
Топ-10 игроков по упущенным моментам в топ-лигах Европы в 2022 году:
- Роберт Левандовски ("Бавария", "Барселона")
- Карим Бензема ("Реал")
- Мусса Дембеле ("Лион")
- Лаутаро Мартинес ("Интер")
- Кевин Гамейро ("Страсбур")
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ")
- Мохамед Салах ("Ливерпуль")
- Иньяки Уильямс ("Атлетик")
- Тэмми Абрахам ("Рома")
- Айван Тони ("Брентфорд")
???? https://t.co/QSvms5aMsd pic.twitter.com/YNLAho1Wn3— Squawka (@Squawka) January 1, 2023
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