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Левандовски – лидер топ-5 лиг Европы по упущенным шансам. Бензема – второй

Испания
(1 голосов)

На третьем месте – Дембеле, Мартинес, Гамейро и Мбаппе

Левандовски – лидер топ-5 лиг Европы по упущенным шансам. Бензема – второй

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски упустил наибольшее количество шансов забить (big chances) в топ-5 лигах Европы в 2022 году. Поляк не реализовал 28 моментов.

Второе место в рейтинге занял форвард мадридского "Реала" Карим Бензема. Третью строчку поделили Мусса Дембеле ("Лион"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Кевин Гамейро ("Страсбур") и Килиан Мбаппе ("ПСЖ").

Топ-10 игроков по упущенным моментам в топ-лигах Европы в 2022 году:

  1. Роберт Левандовски ("Бавария", "Барселона")
  2. Карим Бензема ("Реал")
  3. Мусса Дембеле ("Лион")
  4. Лаутаро Мартинес ("Интер")
  5. Кевин Гамейро ("Страсбур")
  6. Килиан Мбаппе ("ПСЖ")
  7. Мохамед Салах ("Ливерпуль")
  8. Иньяки Уильямс ("Атлетик")
  9. Тэмми Абрахам ("Рома")
  10. Айван Тони ("Брентфорд")
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В статье: Роберт Левандовский Карим Бензема Барселона
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
01.01.2023 в 20:42
Цифра трошечки оманлива... Ті хто нічого не створюють взагалі цей список оминуть. А перши ДВА лідери по забитих теж. От би поряд кількість матчів та забитих... То одразу відсоток реалізації побачили.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.01.2023 в 21:26
Виталий, ты только представь, если бы Торрес проводил на поле столько же времени, как все эти перечисленные игроки. Был бы лидером и между им и вторым местом была бы большая пропасть.))
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