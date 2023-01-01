Экс-игрок Динамо Драгович отказался от трансфера в Севилью. Он останется в Црвене Звезде

Экс-игрок киевского "Динамо" Александар Драгович отказался от трансфера в "Севилью". Издание Mundo Deportivo утверждает, что андалусийский клуб был заинтересован в австрийском защитнике "Црвены Звезды". Драгович в интервью заявил:

"Мечтой всей моей жизни было носить красно-белую футболку "Белграда", и теперь она сбылась. Это нормально, что клубы проявляют интерес, но я никуда не уйду. Я игрок "Црвены Звезды", и пока это так, я не буду комментировать слухи".

Драгович играл за киевское "Динамо" на протяжении трёх лет, с 2013 по 2016 года. Оттуда он был продан в "Байер" за 21 миллион евро. После пяти лет в Леверкузене Александар стал свободным агентом, и летом 2021 года подписал контракт с "Црвеной Звездой".