Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок Динамо Драгович отказался от трансфера в Севилью. Он останется в Црвене Звезде
Александар переехал в Белград полтора года назад
Фото: Фудбалски клуб Црвена звезда
Экс-игрок киевского "Динамо" Александар Драгович отказался от трансфера в "Севилью". Издание Mundo Deportivo утверждает, что андалусийский клуб был заинтересован в австрийском защитнике "Црвены Звезды". Драгович в интервью заявил:
"Мечтой всей моей жизни было носить красно-белую футболку "Белграда", и теперь она сбылась. Это нормально, что клубы проявляют интерес, но я никуда не уйду. Я игрок "Црвены Звезды", и пока это так, я не буду комментировать слухи".
Драгович играл за киевское "Динамо" на протяжении трёх лет, с 2013 по 2016 года. Оттуда он был продан в "Байер" за 21 миллион евро. После пяти лет в Леверкузене Александар стал свободным агентом, и летом 2021 года подписал контракт с "Црвеной Звездой".
Популярное сейчас
- Дани Алвес обвиняется в домогательствах
- Мудрик уже согласовал контракт с Арсеналом на пять лет
- Ньюкасл отозвал вратаря с аренды в Манчестер Юнайтед
- Розовый Гризманн решает. Атлетико - Эльче 2:0. Видео голов и обзор матча
- Лео Месси поделился соблазнительным танцем своей жены с бокалом вина. ВИДЕО
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО