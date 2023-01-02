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Анчелотти подтвердил, что Куртуа пропустит ближайший матч Реала

Испания
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Лунин, твой выход

Анчелотти подтвердил, что Куртуа пропустит ближайший матч Реала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти на пресс-конференции рассказал о кадровой ситуации в клубе перед матчем Кубка Испании против "Касереньо".

"Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Карим Бензема, Тони Кроос, Давид Алаба, Винисиус Жуниор и Ферлан Менди в этой встрече не сыграют. Все остальные поедут", - приводит слова наставника "сливочных" Madrid Xtra.

По информации испанских СМИ, в стартовом составе вместо Куртуа выйдет Андрей Лунин. В нынешнем сезоне украинский кипер из-за травмы бельгийца успел провести 4 матча в чемпионате Испании и 2 игры в Лиге чемпионов.

Матч 1/16 финала Кубка Испании "Касереньо" - "Реал" состоится во вторник, 3 января. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
MadridXtra

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