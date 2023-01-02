Анчелотти подтвердил, что Куртуа пропустит ближайший матч Реала

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти на пресс-конференции рассказал о кадровой ситуации в клубе перед матчем Кубка Испании против "Касереньо".

"Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Карим Бензема, Тони Кроос, Давид Алаба, Винисиус Жуниор и Ферлан Менди в этой встрече не сыграют. Все остальные поедут", - приводит слова наставника "сливочных" Madrid Xtra.

По информации испанских СМИ, в стартовом составе вместо Куртуа выйдет Андрей Лунин. В нынешнем сезоне украинский кипер из-за травмы бельгийца успел провести 4 матча в чемпионате Испании и 2 игры в Лиге чемпионов.

Матч 1/16 финала Кубка Испании "Касереньо" - "Реал" состоится во вторник, 3 января. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.