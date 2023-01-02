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Эспаньол оспаривает результат матча с Барселоной из-за участия в нем Левандовского
Хотят добиться технического поражения?
Фото: twitter.com/RCDEspanyol
"Эспаньол" подал жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), чтобы оспорить результат матча с "Барселоной" (1:1). В игре участвовал Роберт Левандовский, который должен был отбывать дисквалификацию.
"Перед началом матча клуб добросовестно предупредил как судью матча Матеу Лаоса, так и ту же RFEF о присутствии в стартовом составе соперника Роберта Левандовского, который должен отбывать дисквалификацию за полученную ранее красную карточку.
Как было объявлено ранее накануне матча, "Эспаньол" будет использовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для защиты своих интересов и интересов болельщиков, осознавая, что эта вопиющая несправедливость ставит под угрозу суть нашего соревнования и основана на поспешном решении с очевидными юридическими недостатками", – говорится в заявлении.
Напомним, что перед началом матча Центральный суд Мадрида приостановил дисквалификацию Роберта до заврешения разбирательств. В результате Левандовский смог принять участие в дерби Барселоны.
Сразу же после объявления решения суда, "Эспаньол" объявил, что будет оспаривать это решение, так как оно противоречит ранее отклоненным аппеляциям "Барсы" в разных инстанциях.
Поляк должен пропустить 3 матча за поведение в матче с "Осассуной" (2:1).
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