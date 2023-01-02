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Эспаньол оспаривает результат матча с Барселоной из-за участия в нем Левандовского

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Хотят добиться технического поражения?

Эспаньол оспаривает результат матча с Барселоной из-за участия в нем Левандовского

Фото: twitter.com/RCDEspanyol

Новина українською

"Эспаньол" подал жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), чтобы оспорить результат матча с "Барселоной" (1:1). В игре участвовал Роберт Левандовский, который должен был отбывать дисквалификацию.

"Перед началом матча клуб добросовестно предупредил как судью матча Матеу Лаоса, так и ту же RFEF о присутствии в стартовом составе соперника Роберта Левандовского, который должен отбывать дисквалификацию за полученную ранее красную карточку.

Как было объявлено ранее накануне матча, "Эспаньол" будет использовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для защиты своих интересов и интересов болельщиков, осознавая, что эта вопиющая несправедливость ставит под угрозу суть нашего соревнования и основана на поспешном решении с очевидными юридическими недостатками", – говорится в заявлении.

Напомним, что перед началом матча Центральный суд Мадрида приостановил дисквалификацию Роберта до заврешения разбирательств. В результате Левандовский смог принять участие в дерби Барселоны.

Сразу же после объявления решения суда, "Эспаньол" объявил, что будет оспаривать это решение, так как оно противоречит ранее отклоненным аппеляциям "Барсы" в разных инстанциях.

Поляк должен пропустить 3 матча за поведение в матче с "Осассуной" (2:1).

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В статье: Роберт Левандовский Барселона Эспаньол (Барселона)
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Источник:
rcdespanyol.com

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарниця)
02.01.2023 в 20:52
Навряд чи щось їм допоможе домогтися для Барси технічної поразки. Там усе "Перс купив"
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0
-1
__Grab__ (Костопіль)
02.01.2023 в 20:23
Поразка Барселони 2-8?
Ответить
0
-1

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