Эспаньол оспаривает результат матча с Барселоной из-за участия в нем Левандовского

"Эспаньол" подал жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), чтобы оспорить результат матча с "Барселоной" (1:1). В игре участвовал Роберт Левандовский, который должен был отбывать дисквалификацию.

"Перед началом матча клуб добросовестно предупредил как судью матча Матеу Лаоса, так и ту же RFEF о присутствии в стартовом составе соперника Роберта Левандовского, который должен отбывать дисквалификацию за полученную ранее красную карточку. Как было объявлено ранее накануне матча, "Эспаньол" будет использовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для защиты своих интересов и интересов болельщиков, осознавая, что эта вопиющая несправедливость ставит под угрозу суть нашего соревнования и основана на поспешном решении с очевидными юридическими недостатками", – говорится в заявлении.

Напомним, что перед началом матча Центральный суд Мадрида приостановил дисквалификацию Роберта до заврешения разбирательств. В результате Левандовский смог принять участие в дерби Барселоны.

Сразу же после объявления решения суда, "Эспаньол" объявил, что будет оспаривать это решение, так как оно противоречит ранее отклоненным аппеляциям "Барсы" в разных инстанциях.

Поляк должен пропустить 3 матча за поведение в матче с "Осассуной" (2:1).