Президент и владелец "Вальядолида" Роналдо поддержал в твиттере нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора после расистких оскорблений в его адрес. "Расисты и ксенофобы не представляют клуб", – написал он.

"Прискорбно, отвратительно, постыдно, недопустимо. Расисты и ксенофобы не представляют клуб. Винисиус, направляю тебе свою поддержку, уважение и любовь. "Вальядолид" открыт для сотрудничества с властями в расследовании, чтобы виновные были отстранены от клуба. Мы не будем допускать расистских оскорблений в нашей организации, потому что наши фанаты не такие, и эти люди нас не представляют", – написал бывший нападающий сборной Бразилии.

Напомним, что в матче между командами 30-го декабря фанаты с трибун оскорбляли Винисиуса, в том числе на расистской почве.