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Роналдо поддержал Винисиуса. Зубастик – президент Вальядолида, в матче с которым болельщики оскорбляли футболиста Реала
Расизм в Испании остается важной проблемой
Фото: twitter.com/vinijr
Президент и владелец "Вальядолида" Роналдо поддержал в твиттере нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора после расистких оскорблений в его адрес. "Расисты и ксенофобы не представляют клуб", – написал он.
"Прискорбно, отвратительно, постыдно, недопустимо. Расисты и ксенофобы не представляют клуб.
Винисиус, направляю тебе свою поддержку, уважение и любовь. "Вальядолид" открыт для сотрудничества с властями в расследовании, чтобы виновные были отстранены от клуба.
Мы не будем допускать расистских оскорблений в нашей организации, потому что наши фанаты не такие, и эти люди нас не представляют", – написал бывший нападающий сборной Бразилии.
Напомним, что в матче между командами 30-го декабря фанаты с трибун оскорбляли Винисиуса, в том числе на расистской почве.
Lamentable, repugnante, vergonzoso, inadmisible. Los racistas y xenófobos no nos representan. @vinijr, todo mi apoyo, respeto y cariño. El @realvalladolid está a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación para que los responsables sean apartados del Club.— Ronaldo Nazário (@Ronaldo) January 3, 2023
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