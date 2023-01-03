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Роналдо поддержал Винисиуса. Зубастик – президент Вальядолида, в матче с которым болельщики оскорбляли футболиста Реала

Испания
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Расизм в Испании остается важной проблемой

Роналдо поддержал Винисиуса. Зубастик – президент Вальядолида, в матче с которым болельщики оскорбляли футболиста Реала

Фото: twitter.com/vinijr

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Президент и владелец "Вальядолида" Роналдо поддержал в твиттере нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора после расистких оскорблений в его адрес. "Расисты и ксенофобы не представляют клуб", – написал он.

"Прискорбно, отвратительно, постыдно, недопустимо. Расисты и ксенофобы не представляют клуб.

Винисиус, направляю тебе свою поддержку, уважение и любовь. "Вальядолид" открыт для сотрудничества с властями в расследовании, чтобы виновные были отстранены от клуба.

Мы не будем допускать расистских оскорблений в нашей организации, потому что наши фанаты не такие, и эти люди нас не представляют", – написал бывший нападающий сборной Бразилии.

Напомним, что в матче между командами 30-го декабря фанаты с трибун оскорбляли Винисиуса, в том числе на расистской почве.

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В статье: Роналдо Реал (Мадрид) Вальядолид (Испания) Винисиус Жуниор
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