Барселоне дали три дня на обоснование участия Левандовского в дерби. Ранее его дисквалифицировали

"Эспаньол" предоставил свои доводы по ситуации с дисквалификацией Роберта Левандовского и его участии в дерби 31-го декабря. "Барселоне" дали на это 3 дня.

Административный суд по делам спорта также рассмотрит желтые карточки Роберта в матче с "Осассуной", за которые он и получил дисквалификацию.

Напомним, что ранее Центральный суд Мадрида приостановил дисквалификацию Левандовского, что позволило ему сыграть в дерби Барселоны (1:1).

Решение было оглашено за сутки до матча и "Эспаньол" сразу выступил с заявлением, что будет оспаривать приостановку дисквалификации. Вероятно, клуб потребует техническое поражение для "Барсы".