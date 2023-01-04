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У Барселоны есть 3 дня чтобы предоставить доводы в ситуации с дисквалификацией Левандовского. Эспаньол это уже сделал
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Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Эспаньол" предоставил свои доводы по ситуации с дисквалификацией Роберта Левандовского и его участии в дерби 31-го декабря. "Барселоне" дали на это 3 дня.
Админимстративный суд по делам спорта также рассмотрит желтые карточки Роберта в матче с "Осассуной", за которые он и получил дисквалификацию.
Напомним, что ранее Центральный суд Мадрида приостановил дисквалификацию Левандовского, что позволило ему сыграть в дерби Барселоны (1:1).
Решение было оглашено за сутки до матча и "Эспаньол" сразу выступил с заявлением, что будет оспаривать приостановку дисквалификации. Вероятно, клуб потребует техническое поражение для "Барсы".
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