Кубок короля. Валенсия и Вильярреал на стиле, но Примера потеряла еще четверых (+ВИДЕО)

Сегодня, 3 января, стартовал 3-й раунд Кубка короля - старейшего футбольного турнира Испании.

По регламенту все противостояния этого раунда состоят из одного матча. Игры проходили на полях команд из низших дивизионов; если команды из одной лиги - бросали монетку.

Сегодня прошла только первая часть матчей 3-го раунда. Остальные состоятся 4 и 5 января.

Плохо стартовали в очередном раунде Кубка команды Примеры. Помимо чемпиона только "Валенсия" и "Вильярреал" показали свое превосходство в классе, наколотив голов на любой вкус.

В остальном - тихий ужас. Безнадежный аутсайдер элиты "Эльче" проиграл такому же безнадежному аутсайдеру 3-го дивизиона - "Сеуте". "Райо" поплатился за свое несерьезное отношение, проиграв все, что можно, мощному сербу Миловановичу. В равном матче после углового на 91-й минуте один из лидеров Сегунды "Леванте" одержал победу над "Хетафе".

Ну, и в еще одном матче дня между собой сошлись середняки элиты, и здесь пришлось играть экстра-таймы. Решающей в противостоянии "Эспаньола" и "Сельты" стала контратака на 97-й минуте, по ходу которой Алейш Видаль обыграл защитника, вратаря и выкатил на пустые ворота Серхи Дардеру.

"Эспаньол" - "Сельта" - 3:1

Голы: Пуадо, 53, Дардер, 97, Меламед, 118 - Пасиенсия, 15

"Ла Нусия" (ІІІ дивизион) - "Валенсия" - 0:3

Голы: Клюйверт, 3, Мориба, 31, Дуро, 72

"Картахена" (ІІ) - "Вильярреал" - 1:5

Голы: Васкес, 39 - Баэна, 49, Данжума, 56, Моралес, 60, Чуквезе, 85, Капу, 90

"Касереньо" (ІV) - "Реал Мадрид" - 0:1

Гол: Родриго, 69

"Леванте" (ІІ) - "Хетафе" - 3:2

Голы: Постиго, 52, Муньос, 62, Мораес, 90+1 - Мунир, 34, 56

"Сеута" (ІІІ) - "Эльче" - 1:0

Гол: Родри, 44 (с пенальти)

"Спортинг" (ІІ) - "Райо Вальекано" - 2:0

Голы: Милованович, 57, 88