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Спортивный суд оставил в силе дисквалификацию Левандовского. Барселона не будет оспаривать решение
Что с этого "Эспаньолу"?
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Спортивный административный суд (TAD) принял решение оставить в силе трехматчевую дисквалификацию Роберта Левадновского, заработанную в матче с "Осасуной" (2:1). "Барселона" не будет подавать аппеляцию.
Поляк пропустит матчи против "Атлетико" (8 января), "Хетафе" (22 января) и "Жироны" (29 января).
"Барселона" имела право подать аппеляцию в суды общей юрисдикции, чтобы оспорить это решение, чем, вероятно, клуб и воспользовался перед матчем с "Эспаньолом" 31-го декабря. "Блауграна" обратилась в Центральный суд Мадрида, который отложил дисквалификацию до итогового вердикта.
Напомним, что после этого "Эспаньол" выступал с официальным заявлением, что будет оспаривать решение суда. Клуб также пытался оспорить результат встречи, уповая на участие во встрече Роберта.
Дерби Барселоны завершилось ничьей (1:1).
???? | #ÚLTIMAHORA— Diario SPORT (@sport) January 4, 2023
‼️ El Barça acata la resolución del TAD acerca de la sanción a Lewandowski
????⚖️ El club azulgrana no recurrirá a la justicia
???? El polaco cumplirá sanción y se perderá los siguientes partidos:
???? Atlético de Madrid (08/01)
???? Getafe (22/01)
???? Girona (29/01) pic.twitter.com/iJpkEfD9tP
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