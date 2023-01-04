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Спортивный суд оставил в силе дисквалификацию Левандовского. Барселона не будет оспаривать решение

Испания
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Что с этого "Эспаньолу"?

Спортивный суд оставил в силе дисквалификацию Левандовского. Барселона не будет оспаривать решение

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Спортивный административный суд (TAD) принял решение оставить в силе трехматчевую дисквалификацию Роберта Левадновского, заработанную в матче с "Осасуной" (2:1). "Барселона" не будет подавать аппеляцию.

Поляк пропустит матчи против "Атлетико" (8 января), "Хетафе" (22 января) и "Жироны" (29 января).

"Барселона" имела право подать аппеляцию в суды общей юрисдикции, чтобы оспорить это решение, чем, вероятно, клуб и воспользовался перед матчем с "Эспаньолом" 31-го декабря. "Блауграна" обратилась в Центральный суд Мадрида, который отложил дисквалификацию до итогового вердикта.

Напомним, что после этого "Эспаньол" выступал с официальным заявлением, что будет оспаривать решение суда. Клуб также пытался оспорить результат встречи, уповая на участие во встрече Роберта.

Дерби Барселоны завершилось ничьей (1:1).

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В статье: Роберт Левандовский Барселона Эспаньол (Барселона)
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Источник:
as.com

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