Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок короля. Атлетико, Мальорка и Ла Реал идут дальше, а Севилья еще и блистает (+ВИДЕО)
Обзор нетоповых матчей дня на Пиренеях
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Сегодня, 4 января, прошел ряд матчей 3-го раунда Кубка короля - старейшего футбольного турнира Испании.
По регламенту все противостояния этого раунда состоят из одного матча. Игры проходили на полях команд из низших дивизионов; если команды из одной лиги - бросали монетку.
Большая часть матчей 3-го раунда Кубка прошли вчера, о них подробно читайте тут. Еще три поединка будут сыграны завтра, 5 января.
Сегодня Ла Лига потеряла только одного представителя в Кубке - до 1/8 финала не дотянул "Вальядолид", которого подставил защитник Зухаир Феддаль. Его удаление на 5-й минуте помогло "Алавесу одержать верх.
В остальном обошлось без сенсаций. "Севилья" эффектно разбила "Линарес" благодаря первой классной игре за клуб в этом сезоне от Юнеса Эн-Несири.
"Реал Сосьедад" играл без Давида Сильвы, а это все равно, что без блеска - потому и скромные 1:0 с "Логроньесом".
"Мальорке" пришлось бегать 120 минут против неуступчивой "Понтеведры", но выручили форварды-башни Абдон и Мурики. В то же время "Атлетико" играл куда спокойнее, и здесь отмечаем гол от юного Пабло Барриоса, который так сильно напоминает молодого Коке, что Диего Симеоне уже готов задвинуть ради него "старого".
"Линарес" (ІІІ дивизион) - "Севилья" - 0:5
Голы: Эн-Несири, 37, 40, 74, Скуадроне, 57 (автогол), Ламела, 69
"Логроньес" (ІІІ) - "Реал Сосьедад" - 0:1
Гол: Наварро, 33
"Понтеведра" (ІІІ) - "Мальорка" - 0:2
Голы: Абдон, 97, Мурики, 104
"Алавес" (ІІ) - "Вальядолид" - 1:0
Гол: Силла, 11
"Овьедо" (ІІ) - "Атлетико" - 0:2
Голы: Льоренте, 24, Барриос, 83
Популярное сейчас
- Источник: Шесть игроков Металлиста пройдут сбор с Днепром-1
- Источник: Челси готов предложить за Мудрика 80 млн евро и огромную зарплату самому игроку
- Источник: Шахтер отклонит второе предложение Арсенала по Мудрику
- Лунин мог и не выходить. Касереньо - Реал Мадрид 0:1. Видео гола и обзор матча
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО