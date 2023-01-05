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Кубок короля. Атлетико, Мальорка и Ла Реал идут дальше, а Севилья еще и блистает (+ВИДЕО)

Испания
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Обзор нетоповых матчей дня на Пиренеях

Кубок короля. Атлетико, Мальорка и Ла Реал идут дальше, а Севилья еще и блистает (+ВИДЕО)

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 января, прошел ряд матчей 3-го раунда Кубка короля - старейшего футбольного турнира Испании.

По регламенту все противостояния этого раунда состоят из одного матча. Игры проходили на полях команд из низших дивизионов; если команды из одной лиги - бросали монетку.

Большая часть матчей 3-го раунда Кубка прошли вчера, о них подробно читайте тут. Еще три поединка будут сыграны завтра, 5 января.

Сегодня Ла Лига потеряла только одного представителя в Кубке - до 1/8 финала не дотянул "Вальядолид", которого подставил защитник Зухаир Феддаль. Его удаление на 5-й минуте помогло "Алавесу одержать верх.

В остальном обошлось без сенсаций. "Севилья" эффектно разбила "Линарес" благодаря первой классной игре за клуб в этом сезоне от Юнеса Эн-Несири.

"Реал Сосьедад" играл без Давида Сильвы, а это все равно, что без блеска - потому и скромные 1:0 с "Логроньесом".

"Мальорке" пришлось бегать 120 минут против неуступчивой "Понтеведры", но выручили форварды-башни Абдон и Мурики. В то же время "Атлетико" играл куда спокойнее, и здесь отмечаем гол от юного Пабло Барриоса, который так сильно напоминает молодого Коке, что Диего Симеоне уже готов задвинуть ради него "старого".

"Линарес" (ІІІ дивизион) - "Севилья" - 0:5

Голы: Эн-Несири, 37, 40, 74, Скуадроне, 57 (автогол), Ламела, 69

"Логроньес" (ІІІ) - "Реал Сосьедад" - 0:1

Гол: Наварро, 33

"Понтеведра" (ІІІ) - "Мальорка" - 0:2

Голы: Абдон, 97, Мурики, 104

"Алавес" (ІІ) - "Вальядолид" - 1:0

Гол: Силла, 11

"Овьедо" (ІІ) - "Атлетико" - 0:2

Голы: Льоренте, 24, Барриос, 83

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Мальорка Севилья Алавес (Витория-Гастейс)
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