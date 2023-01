Кубок короля. Интерсити - Барселона 3:4. Неожиданное шоу с ожидаемым финалом

Ну что? Браво, "Интерсити"!

Клуб с необычным для Пиренеев названием был основан всего 5 лет назад как наследник утонувшего в долгах "Аликанте", и с тех пор преодолел тернистый путь с любителей в третий дивизион.

Сейчас в составе "Интерсити" бегает сразу восемь воспитанников Ла Масии, и это заметно - команда играет умно, неплохо держит мяч, детально выполняет план на матч. "Барса" забила после первого же углового благодаря росту Араухо, но даже это не спасло ее от нервов.

3 - CF Intercity are the first team from a third tier to score three goals in a single Copa del Rey game against FC Barcelona since Novelda in September 2002 (3-2). Epic. pic.twitter.com/apdCg88I88 — OptaJose (@OptaJose) January 4, 2023

Уже на 19-й минуте Пиньян после идеальной контратаки вырвался на ворота, но его удар из пустых ворот выбил все тот же Араухо. Не беда!

"Интерсити" мало владел мячом, но "Барсе" спуску не давал. До перерыва гости создали лишь два момента, но и Дембеле, и Ферран по воротам промахнулись. Ну, а дальше наступил второй тайм, и Сольдевилья после углового сравнял счет.

1 - Raphinha has both scored and assisted in the same game for FC Barcelona for the first time in all competitions (20 games). Critical. pic.twitter.com/zlFigLWgQx — OptaJose (@OptaJose) January 4, 2023

Хави нервничал; его замены последовали в ту же секунду, и на 67-й минуте одна из них дала результат - голевой пас Гави на Дембеле был изумителен. Но это не был конец, а только начало.

"Интерсити" вернулся в матч благодаря голу Сольдевильи уже с игры - помог очень точный навес и позиционная ошибка Кунде.

В ответ "Барса" забила и третий - это Альба выкатил на пустые ворота Рафинье. Тем не менее обрезка Маркоса Алонсо в центре поля подарила Сольдевилье еще один шанс, и воспитанник Блауграны оформил хет-трик в ее ворота. Вы представляете уровень сумасшествия в этом матче?!

3 - Oriol Soldevilla is the first player to score a hat-trick against Barcelona in all competitions since Kylian Mbappé in the Champions League in February 2021 and the first Spanish player since Aritz Aduriz in the Supercopa in 2015. Stellar. pic.twitter.com/XqueiZAVgU — OptaJose (@OptaJose) January 4, 2023

И пусть у игроков "Интерсити" совсем не хватило сил на дополнительное время; пусть они ничего не создали за эти полчаса, а сами пропустили от Фати, не важно - они все равно герои, а больше всех Сольдевилья, которого теперь точно знают в Ла Лиге. Кто знает, может, он вскоре там и окажется - парень очень толковый.

Ну, а касательно "Барсы", то что тут комментировать? И так ясно, что надо прибавлять и поскорее. Это уже второй кряду слабый матч от каталонцев после ЧМ.

3-й раунд Кубка короля. Аликанте. "Хосе Рико Перес"

"Интерсити" - "Барселона" - 3:4

Голы: Сольдевилья, 59, 75, 86 - Араухо, 4, Дембеле, 67, Рафинья, 77, Фати, 104

"Интерсити": Кампос - Хайме (Нсуэ, 82), Мурриа, Альваро Перес (Ангон, 94), Гальвес (Кристиан Эррера, 46), Кристо - Сольдевилья, Белотти (Убильос, 82), Ройхе (Коффи, 65), Мигель Мари - Пиньян (Кодина, 68)

"Барселона": Пенья - Бельерин (Маркос Алонсо, 83), Араухо (Эрик Гарсия, 60), Кунде, Альба - Кессье, Бускетс, Торре (Гави, 60) - Дембеле (Бальде, 105), Депай (Фати, 76), Ферран Торрес (Рафинья, 60)

Предупреждение: Торре, 50