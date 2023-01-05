"Барселона усложнила жизнь сама себе". Хави - о непростой победе в Кубке Испании

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал непростую победу своей команды над "Интерсити" (4:3) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

"Такое может случиться в Кубке. Семь команд первого дивизиона уже выбыли. Мы сами усложнили себе жизнь. Мы были гораздо сильнее, но пропустили много голов и упустили большое преимущество. Мы действовали недостаточно решительно во всех зонах.

С "Эспаньолом" произошло то же самое: мы не поставили точку в игре. Это было предупреждение, а сегодня мы обрели еще одно. К счастью, мы вышли в 1/8 финала.

Игра Рональда Араухо – один из самых положительных моментов. Мы говорили о том, чтобы он сыграл 45 минут, но хорошо чувствовал себя. Это ключевой игрок, воин, лидер. Я очень им доволен", - сказал Хави.