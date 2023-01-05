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Важный игрок Реала пропустит следующий матч в Примере

Испания
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Испанский защитник Даниэль Карвахаль не сможет помочь своей команде в матче 16-го тура Примеры

Важный игрок Реала пропустит следующий матч в Примере

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уже в эту субботу, 7 января, мадридский "Реал" сыграет с "Вильярреалом" в рамках 16-го тура испанской Примеры.

Вероятно, матч пропустит один из ведущих футболистов команды Карло Анчелотти - защитник Даниэль Карвахаль. Как сообщает издание Football Espana футболист получит отдых, чтобы не усугубить травму, и не сможет выйти на поле в субботу.

По информации источника, у защитника перегружена камбаловидная мышца, что не позвонит ему сыграть в ближайшем матче "сливочных".

Стоит отметить, что "Реал" занимает вторую строчку в испанской Примере после 15 сыгранных матчей, уступая каталонской "Барселоне" по дополнительным показателям. "Вильярреал", набрав 24 турнирных пункта, идет на седьмом месте в таблице.

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В статье: Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль Вильярреал
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