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Атлетико намерен усилиться экс-футболистом Арсенала
Греческий защитник Константинос Мавропанос может сменить клубную прописку
Руководство мадридского "Атлетико" намерено усилить свою защитную линию. Мадридцы присматриваются к экс-защитнику лондонского "Арсенала" Константиноса Мавропаноса, который ныне играет за немецкий "Штутгарт".
Как сообщает инсайдер Плеттенберг, греческий защитник близок к уходе из Германии уже в январе.
Вероятно, помимо "Атлетико" на защитника претендуют и несколько клубов АПЛ. Однако, детали потенциального соглашения неизвестны.
Стоит отметить, что Мавропанос перебрался в "Штутгарт" летом 2022 года. В немецкой Бундеслиге защитник сыграл 14 матчей, где сумел отличиться двумя голами и одной результативной передачей.
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