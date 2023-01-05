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Атлетико намерен усилиться экс-футболистом Арсенала

Испания
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Греческий защитник Константинос Мавропанос может сменить клубную прописку

Атлетико намерен усилиться экс-футболистом Арсенала

UA-Футбол
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Руководство мадридского "Атлетико" намерено усилить свою защитную линию. Мадридцы присматриваются к экс-защитнику лондонского "Арсенала" Константиноса Мавропаноса, который ныне играет за немецкий "Штутгарт".

Как сообщает инсайдер Плеттенберг, греческий защитник близок к уходе из Германии уже в январе.

Вероятно, помимо "Атлетико" на защитника претендуют и несколько клубов АПЛ. Однако, детали потенциального соглашения неизвестны.

Стоит отметить, что Мавропанос перебрался в "Штутгарт" летом 2022 года. В немецкой Бундеслиге защитник сыграл 14 матчей, где сумел отличиться двумя голами и одной результативной передачей.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Штутгарт Константинос Мавропанос
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