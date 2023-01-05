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Беллингем стал ближе к переходу в Реал, чем был после чемпионата мира

Испания
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В клубе растет оптимизм

Беллингем стал ближе к переходу в Реал, чем был после чемпионата мира

Фото: twitter.com/BlackYellow

Новина українською

У руководства "Реала" растет оптимиз по поводу подписания хавбека "Боруссии" Дортмунд Джуда Беллингема, сообщает Marca. Шаги полузащитника показывают, что он всё больше расположен к "Мадриду".

"Реал" работает над переходом долгое время и считается, что может убедить Беллингема не только деньгами. Клуб проводит много времени, общаясь с агентами игрока, в частности его отцом. В "Реале" верят, что такое отношение может склонить футболиста к переходу в стан "сливочных".

Сообщается, что трансфер будет стоить точно больше 100 миллионов евро. Ранее стало известно, что "Реал" не готов любой ценой подписывать Джуда, но также переходу могут поспособствовать хорошие отношения между президентом "Мадрида" Флорентино Пересом и генеральным дирекотором "Боруссии" Хансом-Йоахимом Ватцке.

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В статье: Реал (Мадрид)
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Источник:
marca.com

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