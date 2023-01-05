  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лапорта: Суперлига может стать реальностью к 2025 году. У нас будет турнир, который будет конкурировать с Премьер-лигой
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лапорта: Суперлига может стать реальностью к 2025 году. У нас будет турнир, который будет конкурировать с Премьер-лигой

Испания
(1 голосов)

Весной ожидается что-то интересное по Суперлиге

Лапорта: Суперлига может стать реальностью к 2025 году. У нас будет турнир, который будет конкурировать с Премьер-лигой

Фото: twitter.com/FCBarcelona_es

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта в интервью Què t’hi jugues! в очередной рас высказался о Суперлиге. Проект жив и можно ожидать новостей уже этой весной.

Читайте также Тебас опубликовал данные по доходам от ТВ-прав Реала и Барселоны в ответ на слова Лапорты про невозможность конкурировать с АПЛ

"Весной у нас будет решение по Суперлиге, которое будет означать для клубов то же самое, что для игроков закон Босмана. Я бы не согласился участвовать в этом проекте, если бы не турнир не был открытым.

Проект приняли "Реал", "Юве" и другие клубы, которые пока не хотят выходить на свет. Единственное, что мы хотим изменить, – это модель управления, и хотя это касается клубов, но пусть УЕФА будет за столом переговоров в качестве еще одной стороны.

Если решение будет положительным, Суперлига может стать реальностью к 2025 году. Если оно не будет благоприятным, то от того, каким будет решение, будет зависеть, какие шаги нам предпринять. Степень нашего успеха определит, что можно будет сделать с Суперлигой.

У нас будет еврокубковый турнир, который будет конкурировать с Премьер-лигой. Мы хотим, чтобы английские клубы вошли (в Суперлигу), но мы считаем, что на первом этапе они этого не сделают.

Я убежденный сторонник национальных лиг, но – это мое личное мнение – я думаю, что на втором этапе произойдет слияние Европейской Суперлиги и Премьер-лиги", – сказал Лапорта.

Читайте также Лапорта о Суперлиге: АПЛ за ТВ права получит 7 млрд, а Ла Лига вместо 2 – 1,7 млрд. Клубы должны иметь право создавать свои турниры

Отметим, что "закон Босмана", о котором говорит Лапорта в начале, является законом, действующим в странах ЕС, разрешающий футболистам, у которых истёк срок контракта с клубом, перейти в другой клуб без денежной компенсации.

Осенью у Суперлиги появился генеральный директор и управляющая компания в лице A22 Sport. Недавно Перес Лапорта и Райхарт (генеральный директор А22) провели встречу.

По теме
yellow-arrow
Матеу Лаос может завершить карьеру в конце сезона
yellow-arrow
Лукас Перес сам заплатил Кадису, чтобы перейти в родной Депортиво. Он отказался от 900 тысяч евро
yellow-arrow
Setanta Sports на OTT-платформе покажет все матчи Суперкубка Испании
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жоан Лапорта Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
cadenaser.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде