Лапорта: Суперлига может стать реальностью к 2025 году. У нас будет турнир, который будет конкурировать с Премьер-лигой

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта в интервью Què t’hi jugues! в очередной рас высказался о Суперлиге. Проект жив и можно ожидать новостей уже этой весной.

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"Весной у нас будет решение по Суперлиге, которое будет означать для клубов то же самое, что для игроков закон Босмана. Я бы не согласился участвовать в этом проекте, если бы не турнир не был открытым.

Проект приняли "Реал", "Юве" и другие клубы, которые пока не хотят выходить на свет. Единственное, что мы хотим изменить, – это модель управления, и хотя это касается клубов, но пусть УЕФА будет за столом переговоров в качестве еще одной стороны.

Если решение будет положительным, Суперлига может стать реальностью к 2025 году. Если оно не будет благоприятным, то от того, каким будет решение, будет зависеть, какие шаги нам предпринять. Степень нашего успеха определит, что можно будет сделать с Суперлигой.

У нас будет еврокубковый турнир, который будет конкурировать с Премьер-лигой. Мы хотим, чтобы английские клубы вошли (в Суперлигу), но мы считаем, что на первом этапе они этого не сделают.

Я убежденный сторонник национальных лиг, но – это мое личное мнение – я думаю, что на втором этапе произойдет слияние Европейской Суперлиги и Премьер-лиги", – сказал Лапорта.

Отметим, что "закон Босмана", о котором говорит Лапорта в начале, является законом, действующим в странах ЕС, разрешающий футболистам, у которых истёк срок контракта с клубом, перейти в другой клуб без денежной компенсации.

Осенью у Суперлиги появился генеральный директор и управляющая компания в лице A22 Sport. Недавно Перес Лапорта и Райхарт (генеральный директор А22) провели встречу.