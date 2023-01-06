25 дней в подвале, или Как похищали лучшего бомбардира Барселоны

Все началось с того, что 1 марта 1981 Кини не встретил в аэропорту свою жену и детей, как договаривались.

Это было так непохоже на лидера "Барселоны", что уже через несколько минут встревоженная Мария Ньевес позвонила президенту Хосепу Луису Нуньесу, а тот отправил Жоана Гаспара узнать детали. Бесполезно!

Кини как сквозь землю провалился, и даже полиция по горячим следам ничего не нашла, что указывало на работу "профессионалов". Баскские сепаратисты из ETA, коммунисты из GRAPO – это мог быть кто угодно. В те времена Испанию страшно штормило.

Что говорить, если за неделю до исчезновения Кини государство потряс неудачный военный путч ультраправых, даже захвативших парламент?

#Undíacomohoy (1981) el teniente coronel Antonio Tejero asalta el Congreso de los Diputados en un intento fallido de golpe de Estado contra la democracia española. Así lo vivimos desde los micrófonos de @rne ???? https://t.co/rmSXM4Cgl8 #FelizMiércoles #BuenosDías #23Febrero #23F pic.twitter.com/neCmFO8YPf — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) February 23, 2022

Копы понимали, что улица настроена против них, поэтому установили слежку и стали ждать. Знаменитости никогда не исчезают просто так.

Ну, и 3 марта Марии Ньевес наконец позвонили…

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Точнее, звонить начали и раньше, но бросали трубку всякий раз, когда Мария просила доказательства того, что Кини жив. ETA, например, потребовала целых 350 млн песет, но полицейские осведомители заверили, что это блеф.

Хуан Мартинес возглавляет отдел ограблений в полиции Барселоны, а в 1981-м он входил в группу из 20 инспекторов, занимавшихся делом Кини.

"На похищение все негодяи слетаются, как пчелы на мед. Каждый стремится попасть на страницы печати. К тому же нашу задачу усложнял статус потерпевшего. Он был как Месси того времени", – вспоминает детектив.

Мартинес немного преувеличивает, но Кини в самом деле был кумиром Испании. Каждый знал, что до 20 лет нападающий работал монтажником на заводе; что в первом же сезоне в Сегунде забил 15 голов, а еще дальше – 24, и вывел "Спортинг" в Примеру.

Ничто не могло остановить Кини. Он становился лучшим бомбардиром в сезоны, когда его команда вылетала. Удар с обеих ног, голевое чутье, классная игра головой – все при нем. Сам Йохан Кройф приглашал Кини в "Барселону", но тот отказался и вылетел со "Спортингом" в Сегунду, чтобы еще раз вернуть его в элиту.

Лишь в 31 год нападающий решился переехать на "Камп Ноу", и хотя этот трансфер за 82 млн песет единодушно раскритиковали Marca и Mundo Deportivo, Кини стал забивать только больше. Адаптация заняла ровно ноль дней.

И вот именно на этом месте, когда карьера достигла апогея, Кини похитили ради 100 млн песет.

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"Они были дилетантами и продумали только само похищение. Меня ждали на заправке Plaça de Comas, когда я ехал в аэропорт, а уже там, угрожая ржавым Colt 45, посадили в свой микроавтобус. У грабителей не было плана, что делать дальше. У них не было телефонов руководства клуба или моих родных. Я сам продиктовал им номер Марии Ньевес, чтобы дать о себе знать", - рассказывал Кини.

Его держали в маленьком подвале, где невозможно было встать в полный рост; кормили бутербродами из кафе напротив. Впоследствии он уговорил одного из похитителей – как оказалось, любителя футбола – приносить ему свежую спортивную прессу.

Узнав номер Марии Ньевес, грабители звонили ей каждый день около полуночи, но договориться не могли, поскольку только сейчас поняли - стоит им получить деньги, как всех арестуют.



Детективы и Кини вскоре после освобождения. Фото: revistalibero.com Детективы и Кини вскоре после освобождения. Фото: revistalibero.com

По этой причине вместо конструктивных переговоров выходили идиотские диалоги.

– Так вы уже приготовили 10 млн песет?

– Пардон, но мы вроде бы говорили о 100…

– Да, именно о 100. А я как сказал?

Также однажды Мария Ньевес не выдержала жалоб горе-похитителя на то, что ее Кини слишком много ест:

"Слушай, может тебе следовало похитить не профессионального спортсмена, а Харе Кришна?"

Тем временем Кини страдал не только от бессмысленного плена, но из-за ситуации в "Барселоне". Команда рассыпалась на глазах.

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Узнав о похищении основного нападающего, Бернд Шустер заявил СМИ:

"Простите, но я сейчас не могу играть. Кроме ног у меня также есть сердце".

Капитан "Барсы" Алешанко и подавно был на контакте с похитителями, пытаясь договориться о передаче выкупа. Чтобы заставить их играть с "Атлетико", президент Нуньес соврал, будто полиция вышла на след преступников, но все прошло плохо – 0:1.

В следующих четырех турах "Барса" набрала только одно очко. Команда просила федерацию перенести матчи, но чиновники отказали – и так "Реал Сосьедад" впервые стал чемпионом Испании.

"Мы не побеждали все эти 25 дней. Просто не могли сосредоточиться на футболе, тренировались спустя рукава. Мы тоже люди", - оправдывался Карлес Решак.



Кини с детьм на презентации в "Барсе". Фото: fcbarcelona.com Кини с детьм на презентации в "Барсе". Фото: fcbarcelona.com

Между тем, один из похитителей импровизировал, будто похитил Кини, дабы "сепаратисты не выиграли чемпионат" - абсурд, но заголовки получились громкими. Фернандо, Эдуардо и Виктор – так их звали – могли быть удовлетворены.

Они еще не знали, что полиция наконец-то взяла их на крючок.

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Помог Алешанко – это он подсказал похитителям "безопасный" способ получить 100 млн.

"Швейцарские банки не выдают своих клиентов" - бандиты поверили в эту басню, а между тем полиция Барселоны уже договаривалась в Женеве об открытии спецсчета.

Дальше все было просто. 25 марта некий Виктор Мануэль Диас Эстебан зашел в отделение Credit Suisse, снял там один миллион песет, а уже на улице его ждали агенты с наручниками.



Похитители Кини на скамье подсудимых. Фото: elmundo.es Похитители Кини на скамье подсудимых. Фото: elmundo.es

"Он ничего не понимал в уголовном праве, поэтому я сказал ему, мол, если признаешься до полуночи, то сядешь на 10 лет за похищение, а если нет, то мы признаем Кини пропавшим без вести, а тебя посадим на 25 лет за убийство", – подмигивает детектив Мартинес.

Его хитрость позволила полиции быстро заполучить адрес автомастерской на окраине Сарагосы, где Кини дремал в подвале, а его охранники - Эдуардо Сэндино и Фернандо Мартин - как раз готовили ужин.

"Сопротивления почти не было. Кини сам начал звать полицию, когда нас услышал. От него сильно воняло, он имел длинную бороду, но в целом выглядел здоровым - только немного плакал".

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Уже на суде станет известно, что трое похитителей недавно потеряли работу.



Кини с женой после освобождения. Фото: lavanguardia.com Кини с женой после освобождения. Фото: lavanguardia.com

Они выбрали Кини, поскольку его все любили, и он играл за очень богатый клуб. Преступникам-новичкам показалось, что так они гарантированно получат выкуп.

Прокуратура просила для них по 10 лет тюрьмы и 5 млн песет компенсации для Кини, но тот отказался от денег.

"Мои похитители – неплохие парни, попавшие в трудную ситуацию. Вреда мне они не причинили. Я их прощаю", - заявил футболист, чем дал повод говорить о Стокгольмском синдроме, хотя, скорее, это его характер.

Кини вырос среди работяг, подолгу болтал с ними после матчей, никому не отказывал в автографах. И еще у него было доброе сердце - даже из вратаря в форварды он переквалифицировался по просьбе младшего брата, который очень хотел это место.

Из собственного плена форвард тоже трагедии не делал. Уже через пару недель он под овации публики вернулся на поле; вскоре оформил дубль в финале Кубка короля. Ну, а оглашение приговора бандитам Кини "отпраздновал", забив 3000-й гол в истории "Барселоны". Абсолютная легенда.



Хави, Кини и Давид Вилья. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Europa Press/Europa Press Хави, Кини и Давид Вилья. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Europa Press/Europa Press

283 гола в 541 матче, пять Трофео Пичичи, два Кубка Испании и один Кубок кубков – в Украине не все понимают его масштаб, однако на Пиренеях Кини до сих пор считают одним из великих. И кто считает! В 2018 году на похороны своего первого наставника приехал еще один знаменитый астуриец Давид Вилья, чтобы сказать слова благодарности и… извиниться:

"Когда я был маленьким мальчиком, вы верили, что я стану лучше вас, вы постоянно повторяли это, но мне не удалось. Это разрывает мне сердце".

Ну, а что касается горе-похитителей, то они после отсидки аж до пенсии ремонтировали автомобили в Сарагосе. Никакого криминала – даже штрафов за неправильную парковку, ничего. Так редко бывает, но, кажется, Кини был прав, когда их простил.