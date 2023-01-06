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Реал борется за Гвардиола. Защитнику Мадрид нравится больше всего

Испания
(1 голосов)

"Сливочные" неожиданно фавориты

Реал борется за Гвардиола. Защитнику Мадрид нравится больше всего

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" хочет подписать Йошко Гвардиола, сообщает Alfredo Pedulla. Мадрид уже предложил за защитника "Лейцига" 120 миллионов евро.

Эта сумма должна быть выплачена двумя траншами по 60 миллионов евро каждый. "Манчестер Сити" также готов отдать за хорвата более 100 миллионов евро.

Последнее предложение от "Челси" составило 80 миллионов евро. "Синие" были готовы предложить футболисту 9 миллинов зарплаты, но хорват отказался и от этого, в пользу 6 миллионов от "Мадрида" лишь бы играть за "Реал".

"Лейпциг" теперь ждет самое выгодное предложение.

Гвардиол провел за "Лейпциг" в этом сезоне 19 матчей, забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего хорвата в 75 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
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Источник:
alfredopedulla.com

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Комментарии (3)
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Барселиниуc (землянин)
06.01.2023 в 20:07
Це той Йошка Гвардіол, якого маленький Мессі декласував у матчі з хорватами, перетворивши того на посміховисько на очач усього світу? Ну-ну..
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0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
06.01.2023 в 20:15
*очах
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0
0
__Grab__ (Костопіль)
06.01.2023 в 19:11
Серйозне підсилення...
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0
-1

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