Реал борется за Гвардиола. Защитнику Мадрид нравится больше всего

"Реал" хочет подписать Йошко Гвардиола, сообщает Alfredo Pedulla. Мадрид уже предложил за защитника "Лейцига" 120 миллионов евро.

Эта сумма должна быть выплачена двумя траншами по 60 миллионов евро каждый. "Манчестер Сити" также готов отдать за хорвата более 100 миллионов евро.

Последнее предложение от "Челси" составило 80 миллионов евро. "Синие" были готовы предложить футболисту 9 миллинов зарплаты, но хорват отказался и от этого, в пользу 6 миллионов от "Мадрида" лишь бы играть за "Реал".

"Лейпциг" теперь ждет самое выгодное предложение.

Гвардиол провел за "Лейпциг" в этом сезоне 19 матчей, забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего хорвата в 75 миллионов евро.