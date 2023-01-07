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Примера. Аспас топит Эльче, большая сенсация на Месталье
В Испании начался 16-й тур чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images
Время идет, а "Эльче" продолжает оставаться без побед в текущей Ла Лиге. Его вылет, кажется, решенное дело.
Сегодня зелено-полосатые не выглядели намного слабее "Сельты", но уже традиционно им не хватило концентрации перед воротами - своими и чужими.
Решающий гол Яго Аспаса получился быстрым и курьезным - форвард занес мяч в сетку после сэйва Бадии.
Дальше у команд было еще предостаточно шансов, чтобы отличаться, причем "Эльче" не отставал от "Сельты". Если у "Кельтов" дубли могли оформить Аспас и Вейга, то у хозяев по удобному шансу упустили Марти и Бойе; также классно пробил со штрафного Гумбау.
???? ¿Quién si no?— Sphera Sports (@SpheraSports) January 6, 2023
El Celta lleva 16 goles en Liga. 8 han sido de Iago Aspas. pic.twitter.com/pQG4N21hsF
Вероятно, после 15 неудач главной проблемой "Эльче" стало не качество игры, а нервы - именно они мешают наибольше. Вот зачем Бигас на 91-й минуте ногой ударил в грудь сопернику, а?
В таблице у "Сельты" после победы стало 16 очков - и это 16-е место. У "Эльче" все еще жалкие 4 балла и целая пропасть до спасительной 17-й строчки.
16-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"
"Эльче" - "Сельта" - 0:1
Гол: Аспас, 5
"Эльче": Бадиа - Паласиос, Диего Гонсалес, Бигас - Моренте (Фидель, 68), Маскарель, Гумбау (Гути, 75), Клерк (Бланко, 84) - Рохер Марти (Понсе, 83), Бойе, Милья
"Сельта": Марчесин - Мальо, Мингеса, Айду, Нуньес, Галан - Вейга (Оскар, 70), Бельтран (Тапиа, 87), Серви (де ла Торре, 90+4) - Аспас, Пасиенсия (Странд Ларсен, 46)
Предупреждения: Диего Гонсалес, 53, Бойе, 64, Милья, 81 - Пасиенсия, 30
Удаление: Бигас, 90+1
Есть сенсация! "Кадис" начисто засушил "Валенсию" на ее же поле, не позволив создать ничего путного у своих ворот.
Гостям сильно помог быстрый гол - это Алькарас идеально пробил в одно касание после прострела Собрино на линию штрафной.
Других ярких шансов у "Кадиса" не было - только пара попыток от Лосано и все того же Собрино. Все усилия "Субмарина" сконцентрировала на сбивании темпа и нейтрализации техничных оппонентов - и те ушли на перерыв вообще без интересных ударов.
Ненамного лучше стало и во втором тайме - Гайя и Клюйверт старались, но Ледесма играл четко, а защита еще четче.
В столь вязкой, жесткой игре по давней испанской традиции главным действующим лицом стал арбитр. Гонсалес Фуэртес раздавал карточки за каждый стык, и к концу матча его действия вызывали лишь саркастическую улыбку.
15 - @valenciacf_en have not lost their first game of the year at home in @LaLigaEN since 1998 (1-2 v CD Tenerife), remaining unbeaten in their last 15 such matches (W11 D4).— OptaJose (@OptaJose) January 6, 2023
Streak. pic.twitter.com/LyaPFX2K8t
Не до сарказма только "Кадису" - он радуется. Благодаря победе южане с 15 очками покинули зону вылета! Касательно "Валенсии", то перед отъездом в Саудовскую Аравию на Суперкубок она занимает 10-е место, набрав 19 пунктов.
16-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Кадис" - 0:1
Гол: Алькарас, 9
"Валенсия": Мамардашвили - Коррея (Фулькье, 82), Джемерт, Диахаби, Гайя - Муса, Гильямон (Алмейда, 46), Мориба (Клюйверт, 46) - Кастильехо (Дуро, 56), Кавани, Самуэл Лино
"Кадис": Ледесма - Карселен (Парра, 66), Луис Эрнандес, Фали Хименес, Эспино - Алькарас, Феде (Алехо, 71) - Собрино (Арсамендия, 84), Алекс, Окампо (Хосе Мари, 71, Диарра, 84) - Лосано
Предупреждения: Кавани, 34, Клюйверт, 52, Гайя, 62, Дуро, 65, Муса, 81 - Собрино, 20, Фали, 34, Окампо, 56, Луис Эрнандес, 60, Карселен, 65, Алехо, 78
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