Примера. Аспас топит Эльче, большая сенсация на Месталье

Время идет, а "Эльче" продолжает оставаться без побед в текущей Ла Лиге. Его вылет, кажется, решенное дело.

Сегодня зелено-полосатые не выглядели намного слабее "Сельты", но уже традиционно им не хватило концентрации перед воротами - своими и чужими.

Решающий гол Яго Аспаса получился быстрым и курьезным - форвард занес мяч в сетку после сэйва Бадии.

Дальше у команд было еще предостаточно шансов, чтобы отличаться, причем "Эльче" не отставал от "Сельты". Если у "Кельтов" дубли могли оформить Аспас и Вейга, то у хозяев по удобному шансу упустили Марти и Бойе; также классно пробил со штрафного Гумбау.

Вероятно, после 15 неудач главной проблемой "Эльче" стало не качество игры, а нервы - именно они мешают наибольше. Вот зачем Бигас на 91-й минуте ногой ударил в грудь сопернику, а?

В таблице у "Сельты" после победы стало 16 очков - и это 16-е место. У "Эльче" все еще жалкие 4 балла и целая пропасть до спасительной 17-й строчки.

16-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Сельта" - 0:1

Гол: Аспас, 5

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Диего Гонсалес, Бигас - Моренте (Фидель, 68), Маскарель, Гумбау (Гути, 75), Клерк (Бланко, 84) - Рохер Марти (Понсе, 83), Бойе, Милья

"Сельта": Марчесин - Мальо, Мингеса, Айду, Нуньес, Галан - Вейга (Оскар, 70), Бельтран (Тапиа, 87), Серви (де ла Торре, 90+4) - Аспас, Пасиенсия (Странд Ларсен, 46)

Предупреждения: Диего Гонсалес, 53, Бойе, 64, Милья, 81 - Пасиенсия, 30

Удаление: Бигас, 90+1

Есть сенсация! "Кадис" начисто засушил "Валенсию" на ее же поле, не позволив создать ничего путного у своих ворот.

Гостям сильно помог быстрый гол - это Алькарас идеально пробил в одно касание после прострела Собрино на линию штрафной.

Других ярких шансов у "Кадиса" не было - только пара попыток от Лосано и все того же Собрино. Все усилия "Субмарина" сконцентрировала на сбивании темпа и нейтрализации техничных оппонентов - и те ушли на перерыв вообще без интересных ударов.

Ненамного лучше стало и во втором тайме - Гайя и Клюйверт старались, но Ледесма играл четко, а защита еще четче.

В столь вязкой, жесткой игре по давней испанской традиции главным действующим лицом стал арбитр. Гонсалес Фуэртес раздавал карточки за каждый стык, и к концу матча его действия вызывали лишь саркастическую улыбку.

15 - @valenciacf_en have not lost their first game of the year at home in @LaLigaEN since 1998 (1-2 v CD Tenerife), remaining unbeaten in their last 15 such matches (W11 D4).



Streak. pic.twitter.com/LyaPFX2K8t