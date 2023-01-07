  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико - Барселона: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти клубы? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико - Барселона: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти клубы? Квиз от UA-Футбол

Испания
(1 голосов)

Сражению на "Ванда Метрополитано" посвящается

Атлетико - Барселона: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти клубы? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный матч 16 тура Ла Лиги пройдет 8 января в Мадриде. Тамошний "Атлетико" в родных стенах будет принимать одного из лидеров первенства "Барселону".

Перед этим противостоянием предлагаем вам вспомнить игроков, выступавших в этих клубах. С квизом, в котором будут 30 игроков, вам нужно справиться за пять минут. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

По теме
yellow-arrow
Защитник Баварии может перейти в Барселону
yellow-arrow
Вильярреал - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 7.01.2023
yellow-arrow
Примера. Аспас топит Эльче, большая сенсация на Месталье
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде