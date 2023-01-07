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Атлетико - Барселона: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти клубы? Квиз от UA-Футбол
Сражению на "Ванда Метрополитано" посвящается
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный матч 16 тура Ла Лиги пройдет 8 января в Мадриде. Тамошний "Атлетико" в родных стенах будет принимать одного из лидеров первенства "Барселону".
Перед этим противостоянием предлагаем вам вспомнить игроков, выступавших в этих клубах. С квизом, в котором будут 30 игроков, вам нужно справиться за пять минут. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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