Атлетико - Барселона: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти клубы? Квиз от UA-Футбол

Центральный матч 16 тура Ла Лиги пройдет 8 января в Мадриде. Тамошний "Атлетико" в родных стенах будет принимать одного из лидеров первенства "Барселону".

Перед этим противостоянием предлагаем вам вспомнить игроков, выступавших в этих клубах. С квизом, в котором будут 30 игроков, вам нужно справиться за пять минут. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.