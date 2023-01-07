Хави: Нам впервые повезло с жеребьевкой в Кубке Испании

Наставник "Барселоны" Хави дал комментарий о том, что его клуб сыграет с "Сеутой" в Кубке Испании:

"Сначала мы подумаем о завтрашнем дне, это одна из самых сложных игр. Нужно владеть инициативой и стараться действовать эффективно. Нужно решать исход матчей.

Что касается "Сеуты", то нам впервые повезло с жеребьевкой. "Барсе" достался соперник ниже уровнем, но нельзя забывать, что несколько дней назад с "Интерсити" мы были на грани краха", – сказал тренер.