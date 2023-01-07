  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави: Нам впервые повезло с жеребьевкой в Кубке Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави: Нам впервые повезло с жеребьевкой в Кубке Испании

Испания
(1 голосов)

Тренер надеется на положительный результат в матче

Хави: Нам впервые повезло с жеребьевкой в Кубке Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Барселоны" Хави дал комментарий о том, что его клуб сыграет с "Сеутой" в Кубке Испании:

"Сначала мы подумаем о завтрашнем дне, это одна из самых сложных игр. Нужно владеть инициативой и стараться действовать эффективно. Нужно решать исход матчей.

Что касается "Сеуты", то нам впервые повезло с жеребьевкой. "Барсе" достался соперник ниже уровнем, но нельзя забывать, что несколько дней назад с "Интерсити" мы были на грани краха", – сказал тренер.

Как известно, ФК "Сеута" выступает в трьетем дивизионе чемпионата Испании.

По теме
yellow-arrow
Реал пытается наконец-то победить Вильярреал на его поле. Текстовая трансляция матча
yellow-arrow
Вильярреал - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 7.01.2023
yellow-arrow
Атлетико - Барселона: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти клубы? Квиз от UA-Футбол
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Хави
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
As

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниуc (землянин)
07.01.2023 в 17:03
Скинуть с ног в принципе неважный для Барсы Кубок Короля это Хави называет крахом? Хотя впрочем, если этот физрук рассчитывает выиграть в этом сезоне только КК, шоб его не уволили, то да, это для него был бы КРАХ.
Ответить
0
-1
__Grab__ (Костопіль)
07.01.2023 в 17:04
Все правильно Хаві щебече. КК це єдиний турнір, в якому барсілонці щось світить...
Ответить
0
-1
__Grab__ (Костопіль)
07.01.2023 в 17:10
І якщо його виграти тричі( не обов'язково підряд), можна потріпатися про "трєбл"...
0
0
avatar
dmtroyan (Полтава)
07.01.2023 в 16:30
Якщо Інтерсіті не зміг довести, що Барса клуб третього дивізіону, то це зробить Сеута.
Ответить
+1
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.01.2023 в 16:33
Я думал, что Алграёб тупее всех, а оказывается нет, еще есть ты. А может вы родственники?
Ответить
+1
-1
__Grab__ (Костопіль)
07.01.2023 в 17:03
Свою тупість , пєдріло, ти демонструєш постійно...
0
-1
__Grab__ (Костопіль)
07.01.2023 в 16:18
Влетять 1-2...
Ответить
0
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.01.2023 в 16:38
Пegрило со свиным мозгом, тебе всё среал- Алькояно спать не даёт? Понятное дело, так обосраться.
Ответить
+1
-1
__Grab__ (Костопіль)
07.01.2023 в 17:00
Мені подобається твоя істерика, пєдріло...Нагадую: 2-8, 0-4, Айн-трахт...
0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
07.01.2023 в 17:08
Лови Гробик сегодня 2-1 от Вильярреала.
0
-1
__Grab__ (Костопіль)
07.01.2023 в 17:11
Барселох, що ставиш? Можливо, свою кредитку? Тоді не забудь скинути циферки...
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде