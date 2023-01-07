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Хави: Нам впервые повезло с жеребьевкой в Кубке Испании
Тренер надеется на положительный результат в матче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Хави дал комментарий о том, что его клуб сыграет с "Сеутой" в Кубке Испании:
"Сначала мы подумаем о завтрашнем дне, это одна из самых сложных игр. Нужно владеть инициативой и стараться действовать эффективно. Нужно решать исход матчей.
Что касается "Сеуты", то нам впервые повезло с жеребьевкой. "Барсе" достался соперник ниже уровнем, но нельзя забывать, что несколько дней назад с "Интерсити" мы были на грани краха", – сказал тренер.
Как известно, ФК "Сеута" выступает в трьетем дивизионе чемпионата Испании.
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