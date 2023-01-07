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Реал впервые в XXI веке вышел на матч Ла Лиги без испанцев в старте
"Сливочные" играют против "желтой субмарины"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
В рамках 16-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" играет на выезде против "Вильярреала".
На этот поединок главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти выставил состав только из легионеров.
Стартовый состав "Реала": Куртуа, Менди, Алаба, Рюдигер, Милитао, Модрич, Чуамэни, Кроос, Вальверде, Винисиус, Бензема.
Примечательно, что подобное произошло впервые в этом столетии, когда мадридцы вышли на игру чемпионата Испании без испанских игроков в составе. До этого "Реал" 4436 матчей начинал как минимум с одним испанцем в старте.
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