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Реал впервые в XXI веке вышел на матч Ла Лиги без испанцев в старте

Испания
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"Сливочные" играют против "желтой субмарины"

Реал впервые в XXI веке вышел на матч Ла Лиги без испанцев в старте

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

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В рамках 16-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" играет на выезде против "Вильярреала".

На этот поединок главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти выставил состав только из легионеров.

Стартовый состав "Реала": Куртуа, Менди, Алаба, Рюдигер, Милитао, Модрич, Чуамэни, Кроос, Вальверде, Винисиус, Бензема.

Примечательно, что подобное произошло впервые в этом столетии, когда мадридцы вышли на игру чемпионата Испании без испанских игроков в составе. До этого "Реал" 4436 матчей начинал как минимум с одним испанцем в старте.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Вильярреал
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