Реал впервые в XXI веке вышел на матч Ла Лиги без испанцев в старте

В рамках 16-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" играет на выезде против "Вильярреала".

На этот поединок главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти выставил состав только из легионеров.

Стартовый состав "Реала": Куртуа, Менди, Алаба, Рюдигер, Милитао, Модрич, Чуамэни, Кроос, Вальверде, Винисиус, Бензема.

Примечательно, что подобное произошло впервые в этом столетии, когда мадридцы вышли на игру чемпионата Испании без испанских игроков в составе. До этого "Реал" 4436 матчей начинал как минимум с одним испанцем в старте.