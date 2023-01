Примера. Вильярреал - Реал Мадрид 2:1. Странное судейство и бесподобная Субмарина

Возможно, это был лучший матч всей текущей Ла Лиги. Браво, команды!

"Вильярреал" начал лучше и уже до 5-й минуты мог забить дважды - это Баэна из пределов штрафной пробил выше ворот, а Коклен пяткой попал в штангу.

"Реал" не стал сбивать темп, как обычно, а ввязался в "футбольную драку". Бензема повел команду за собой, но и он, и Милитао из неплохих позиций смазали. Защита мешала - 37-летний Рауль Альбиоль носился полем, будто ему 17.

Не отставал от партнера и 40-летний Пепе Рейна - перед перерывом он отразил выход на ворота Винисиуса. Куртуа ответил на это отбитой попыткой Пино. Ух!

2005 - @PReina25 has played two consecutive @LaLigaEN games as starter for the first time since May 2005 (also with @VillarrealCFen). Veteran. pic.twitter.com/Tet3ryA3J9 — OptaJose (@OptaJose) January 7, 2023

Не хватало только голов, и они пошли сразу после перерыва. Провалился Ферлан Менди - он сперва обрезался на своей половине, а затем, пытаясь исправиться, занес мяч в свои ворота.

Анчелотти французу этого не простил и вскоре заменил на Родриго. Также вместо инертного Чуамени появился Васкес и "Реал" побежал вперед - да так, что Хуану Фойту справа стало очень сложно. В одном из эпизодов аргентинец вынес мяч уже пустых ворот после удара Бензема, но арбитр... поставил пенальти. За что?! Касание мяча было чуть раньше, да, но оно было несознательным и настолько слабым, что мяч не изменил траекторию!

93% - Since July 2020, @GerardMoreno9 has a 93% of penalty conversion in @LaLigaEN (13/14), a percentage only overcome by @BorjaIglesias9 (100% - 11/11) among players with at least 10 penalties taken during this period in the competition. Specialist. pic.twitter.com/xIcqyy39Jy — OptaJose (@OptaJose) January 7, 2023

Когда Бензема забил с точки показалось, что дух матча - а он был честным! - потерян, но уже через пару минут поле "Эль-Мадригала" помогло своим. Давид Алаба на ровном месте поскользнулся - и это привело к ответному пенальти, который реализовал Жерар Морено.

"Реал" попытался еще раз отыграться, но без судей забить сегодня не смог - не везло. Что говорить, если Родриго даже по пустым воротам промазал после ошибки Рейны! И нет, это не сенсация. С 2017 года не побеждают "Сливочные" на поле "Вильярреала", так что это уже традиция.

1949 - @realmadriden have lost their first league game in a calendar year two consecutive times (2022 vs Getafe, 2023 vs Villarreal) for the first time since 1948 - 1949 (vs Alcoyano and Barcelona respectively). Septuagenarian. pic.twitter.com/fW2Xblq6j6 — OptaJose (@OptaJose) January 7, 2023

В таблице "Подводники" с 27 очками временно поднялись на 5-е место. У "Реала" по-прежнему те же 38 баллов, что и у "Барсы", но каталонцы имеют матч в запасе.

16-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Реал Мадрид" - 2:1

Голы: Пино, 47, Жерар Морено, 63 (с пенальти) - Бензема, 60 (с пенальти)

"Вильярреал": Рейна - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Педраса, 72) - Коклен (Тригейрос, 89), Парехо, Баэна - Чуквезе, Жерар Морено (Данжума, 89), Пино (Моралес, 81)

"Реал Мадрид": Куртуа - Милитао, Рюдигер, Алаба, Менди (Родриго, 64) - Кроос, Чуамени (Васкес, 64), Модрич (Камавинга, 70) - Вальверде (Асенсио, 82), Бензема, Винисиус

Предупреждения: Пау Торрес, 16, Альбиоль, 75, Рейна, 90+2, Баэна, 90+4 - Камавинга, 90+6