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Примера. Вильярреал - Реал Мадрид 2:1. Странное судейство и бесподобная Субмарина

Испания
Обновлено
(2 голосов)

Яркий и качественный поединок

Примера. Вильярреал - Реал Мадрид 2:1. Странное судейство и бесподобная Субмарина

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Возможно, это был лучший матч всей текущей Ла Лиги. Браво, команды!

"Вильярреал" начал лучше и уже до 5-й минуты мог забить дважды - это Баэна из пределов штрафной пробил выше ворот, а Коклен пяткой попал в штангу.

"Реал" не стал сбивать темп, как обычно, а ввязался в "футбольную драку". Бензема повел команду за собой, но и он, и Милитао из неплохих позиций смазали. Защита мешала - 37-летний Рауль Альбиоль носился полем, будто ему 17.

Не отставал от партнера и 40-летний Пепе Рейна - перед перерывом он отразил выход на ворота Винисиуса. Куртуа ответил на это отбитой попыткой Пино. Ух!

Не хватало только голов, и они пошли сразу после перерыва. Провалился Ферлан Менди - он сперва обрезался на своей половине, а затем, пытаясь исправиться, занес мяч в свои ворота.

Анчелотти французу этого не простил и вскоре заменил на Родриго. Также вместо инертного Чуамени появился Васкес и "Реал" побежал вперед - да так, что Хуану Фойту справа стало очень сложно. В одном из эпизодов аргентинец вынес мяч уже пустых ворот после удара Бензема, но арбитр... поставил пенальти. За что?! Касание мяча было чуть раньше, да, но оно было несознательным и настолько слабым, что мяч не изменил траекторию!

Когда Бензема забил с точки показалось, что дух матча - а он был честным! - потерян, но уже через пару минут поле "Эль-Мадригала" помогло своим. Давид Алаба на ровном месте поскользнулся - и это привело к ответному пенальти, который реализовал Жерар Морено.

"Реал" попытался еще раз отыграться, но без судей забить сегодня не смог - не везло. Что говорить, если Родриго даже по пустым воротам промазал после ошибки Рейны! И нет, это не сенсация. С 2017 года не побеждают "Сливочные" на поле "Вильярреала", так что это уже традиция.

В таблице "Подводники" с 27 очками временно поднялись на 5-е место. У "Реала" по-прежнему те же 38 баллов, что и у "Барсы", но каталонцы имеют матч в запасе.

16-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Реал Мадрид" - 2:1

Голы: Пино, 47, Жерар Морено, 63 (с пенальти) - Бензема, 60 (с пенальти)

"Вильярреал": Рейна - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Педраса, 72) - Коклен (Тригейрос, 89), Парехо, Баэна - Чуквезе, Жерар Морено (Данжума, 89), Пино (Моралес, 81)

"Реал Мадрид": Куртуа - Милитао, Рюдигер, Алаба, Менди (Родриго, 64) - Кроос, Чуамени (Васкес, 64), Модрич (Камавинга, 70) - Вальверде (Асенсио, 82), Бензема, Винисиус

Предупреждения: Пау Торрес, 16, Альбиоль, 75, Рейна, 90+2, Баэна, 90+4 - Камавинга, 90+6

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Комментарии (45)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.01.2023 в 19:49
За неимением времени, не хотел заходить сюда. И так понятно что у мадридасов будет истерика и слезы. Особенно забавляет некий гробик, который каждый раз выпрашивает меня напомнить ему про 2-6 на тренировочном поле великой Барселоны - Бернабеу. Но также, я хочу напомнить, что я говорил ранее про фанатов Реала здесь. Они также и фанаты владольфа путлера и руЦкаГа мира. Потому что они, просто нереально точно копируют методички кремлевских фашистов. Ну, например, трусливая моль из кремля, не имея абсолютно никакого отношения к победе в ВОВ 1939-1945, попытался присвоить себе победу в той войне. Хотя все знают, что победу над Гитлером добыли украинцы, белорусы, татары, казахи, грузины, узбеки и очень чуть-чуть русские. Ведь в основном, русские в той войне служили Вермахту. Так вот... Некий гробик, как фанат позорного Реала, не имея никакого отношения к тем 2-8, с маниакальным упорством пытается присвоить себе право щеголять тем матчем. Запомни, дэбилкуватэ створиння по кличке гробик, 2-8 - это не ваша победа, а вот 2-6 - это ваше поражение... Ну и раз уж я здесь, пламенно приветствую всех наших, кто за Великую Барсу!!! Сейчас нет времени много отслеживать футбол. Можно сказать так... После закономерной победы Лео Месси в Кубке Мира я все еще наслаждаюсь послевкусием той победы... Как гурман после хорошего кофе... Всем мира и добра. Слава Украине!!!
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-2
sasha_lv (Львів)
07.01.2023 в 19:52
зміни ліки,старі вжє погано тримають...........де ти побачив істерику?
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__Grab__ (Костопіль)
07.01.2023 в 19:55
Олень, твою політичну позицію я повністю підтримую. Героям Слава!!! А ось що стосується футбольної: 2-8, 0-4, Айн-трахт назажди увійшли в історію світового футболу як ганьба Барселони...Так що, дебілкуватий Монреальський Олень, продовжуй далі стац. лікування в психлікарні...
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+1
-4
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Барселиниуc (землянин)
07.01.2023 в 20:09
Дариан
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0
-1
__Grab__ (Костопіль)
07.01.2023 в 20:11
Вживаєш "откровєніє", Барселох? Наряд поліції викликав?
0
0
sasha_lv (Львів)
07.01.2023 в 19:40
Дивно,шо ще третього інваліда розумової праці,спокійного,не видно....
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+1
-3
__Grab__ (Костопіль)
07.01.2023 в 19:42
Він повзає на повторах в пошуках "Руки Переса"...Нехай собі загляне в труси...
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+1
-3
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Барселиниуc (землянин)
07.01.2023 в 19:34
И снова Среалу левейший пеналь дали. Почти один в один, как с Вальядолидом. Но в этот раз помощь свистящего пи@араса им не помогла.
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sasha_lv (Львів)
07.01.2023 в 19:37
Так,як і тобі,допомога питара псєвдоамериканського....
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+1
-3
__Grab__ (Костопіль)
07.01.2023 в 19:38
+1
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.01.2023 в 19:41
не, пеналька там была 100% - нех пакшами махать в штрафной)) но зато как бензема пыталась отговорить судью от точки в их ворота - это здец! )))
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-2
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Барселиниуc (землянин)
07.01.2023 в 20:08
А как негрилла Рюдигер свалился в штрафной Вильярреала, будто его пуля прошила насквозь после легчайшего к нему прикосновения защитника. А как Милитао в первом тайме упал, будто бы его со всего размаху огрели дубинкой по голове в силовой борьбе с подводником, посадив того на абсолютно левую жёлтую карточку. Я же говорю, Среал это гнилая командочка ган@онов, которая без продажных судеек ничего не может.
0
-1
mеtаll5291 (Kharkiv)
07.01.2023 в 19:27
Боже мой, какая игра! Это загляденье, спасибо Реал! Надеялся судья поможет, но это нормально, ноль очок тоже хорошо.
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+3
-3
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Барселиниуc (землянин)
07.01.2023 в 19:29
Я всегда знал, шо ты самый адекватный реалист на этом сайте.
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+4
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.01.2023 в 19:30
+4
-2
__Grab__ (Костопіль)
07.01.2023 в 19:32
Що, Барселошара, клона включив?
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+1
-4
sasha_lv (Львів)
07.01.2023 в 19:26
Алграб,нафіга ти нерви витрачаєш на Бібу і Бобу?...і так усі знають,що це два довпайоппа....
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+1
-3
__Grab__ (Костопіль)
07.01.2023 в 19:28
Да так, щоб не розслаблялися ці два довбодятла...
Ответить
+1
-3
sasha_lv (Львів)
07.01.2023 в 19:29
+1
-3
sasha_lv (Львів)
07.01.2023 в 19:23
Да,сьогодні,не наш день......дивна побудова оборони,жахлива гра Мендіі..вльот...
Ответить
+1
-3
__Grab__ (Костопіль)
07.01.2023 в 19:24
Наслідки ЧС...Модріч та французи не відновилися, Бензема втратив форму...
Ответить
+1
-4
sasha_lv (Львів)
07.01.2023 в 19:28
Та да,нічого страшного,можє завтра Атлетіко нам настрій підниме....
+1
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.01.2023 в 19:29
Вы оба наслIдки не очень удачного аборта
+2
-2
__Grab__ (Костопіль)
07.01.2023 в 19:31
Ти помилився в реченні, пєдріло...Замість "Ви" треба було написати "Ми, тобто барселох та шарлатанське педрило"...
+1
-2
sasha_lv (Львів)
07.01.2023 в 19:32
Блохастий викидиш,пшьол під шконку....
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.01.2023 в 19:15
"Реал вперше у XXI столітті вийшов на матч Ла Ліги без іспанців у старті " (с)
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__Grab__ (Костопіль)
07.01.2023 в 19:14
Шалений матч!!! Отримав задоволення, незважаючи на поразку Реалу...Якби не фатальне падіння Алаби... Ой, забув: барселох, шарлатанське педрило та чмоська ідуть коротким еротичним маршрутом!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.01.2023 в 19:17
Ну что Алграёб, свинопас хренов? Поздравляю с « Впевнена перемога Реалу 2-1» Желаю тебе такого удовольствия почаще, длбб костопольский
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+4
-1
__Grab__ (Костопіль)
07.01.2023 в 19:18
Свинопас, це ти в нас , шарлатанське педрило...дллбб шарлатанський...Атлетико порве барбіселону 8-2...
+1
-4
__Grab__ (Костопіль)
07.01.2023 в 19:20
пєдріло, ти читав, що матчі за участю барбіселони перенесли на 24 00 та з відміткою 18+...
+1
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.01.2023 в 19:21
Беги к свиньям
+3
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.01.2023 в 19:22
Беги к свиньям
+3
-2
__Grab__ (Костопіль)
07.01.2023 в 19:22
Ти вже сходив, пєдріло скотоложне?
+1
-4
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Барселиниуc (землянин)
07.01.2023 в 19:13
07.01.2023 в 17:08 Лови Гробик сегодня 2-1 от Вильярреала.
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-3
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Барселиниуc (землянин)
07.01.2023 в 19:14
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+2
-3
__Grab__ (Костопіль)
07.01.2023 в 19:15
Барселошара один раз попав пальцем в небо і тішиться...
+2
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.01.2023 в 19:19
Не то, что ты, языком в ж0пы
+3
-2
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Барселиниуc (землянин)
07.01.2023 в 19:21
Угадал счёт и попал пальцем в небо по-твоему? Ну знаешь ли, Гробик-уйобик, ты ещё тупее, чем я думал.
+3
-2
__Grab__ (Костопіль)
07.01.2023 в 19:22
Барселошара, насильнику ти домашній, твоя тупість безмежна...
+1
-4
avatar
Барселиниуc (землянин)
07.01.2023 в 19:52
Да впрочем я счёт и не угадывал вовсе. Я уже знал. Мне было откровение свыше. Если б это было не так, то Данжума попал бы в абсолютно пустые ворота на последних секундах матча.
+2
-2
__Grab__ (Костопіль)
07.01.2023 в 19:57
Родичів по хаті ганяв після "откровєнія"?
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.01.2023 в 19:13
какой "якiсний"? ))) не забивать в пустые ворота при выходе 2 в 1, другие моменты - это нужно ещё умудриться с такой реализацией выиграть))))
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+3
-3
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Барселиниуc (землянин)
07.01.2023 в 19:11
Ответить
+4
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.01.2023 в 19:19
Ответить
+3
-1
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Барселиниуc (землянин)
07.01.2023 в 19:23
+2
-1

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