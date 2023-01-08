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Атлетико - Барселона. Где и когда смотреть первый топ-матч Ла Лиги в 2023 году
Противостояние проблемных грандов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images
"Атлетико" осенью выглядел так плохо, что растерял шансы на чемпионство и вылетел из еврокубков. "Барса" же давила исключительно слабаков, параллельно проваливаясь в каждом топ-матче.
До января многие проблемы тренерам удалось подлатать, но до идеального состояния испанским топам еще далеко, а денег на трансферы нет. По сути, будущий матч "Матрасников" и каталонцев покажет, кто ближе к выздоровлению. Ну, а дополнительным бонусом для "Барсы" станет единоличное лидерство в случае хотя бы ничьей.
Что победит - философия Хави или опыт Симеоне - узнаем уже в воскресенье, 8 января, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча "Атлетико" - "Барселона" в 22:00 по Киеву.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Атлетико" - "Барселона" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Легальная видео онлайн трансляция матча "Атлетико" - "Барселона" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Австралия - Optus Sport
- Канада - TSN App
- Чехия - Nova Sport 3
- Франция - beIN Sports 2, Free
- Германия - DAZN, DAZN1
- Венгрия - Spíler2
- Израиль - One Sport
- Испания - DAZN, DAZN LaLiga
- Италия - DAZN
- Молдова - Setanta Sports 2
- Польша - Eleven Sports 1 Poland
- Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
- Румыния - Orange Sport 1 Romania, Digi Sport 1 Romania, Prima Sport 1
- Словакия - Nova Sport 3
- Турция - S Sport+, S Sport
- Великобритания - Viaplay Sports 1, ITVX, LaLigaTV, ITV 4
- США - ESPN Deportes, ESPN+
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