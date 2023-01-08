Атлетико - Барселона. Где и когда смотреть первый топ-матч Ла Лиги в 2023 году

"Атлетико" осенью выглядел так плохо, что растерял шансы на чемпионство и вылетел из еврокубков. "Барса" же давила исключительно слабаков, параллельно проваливаясь в каждом топ-матче.

До января многие проблемы тренерам удалось подлатать, но до идеального состояния испанским топам еще далеко, а денег на трансферы нет. По сути, будущий матч "Матрасников" и каталонцев покажет, кто ближе к выздоровлению. Ну, а дополнительным бонусом для "Барсы" станет единоличное лидерство в случае хотя бы ничьей.

Что победит - философия Хави или опыт Симеоне - узнаем уже в воскресенье , 8 января , на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча "Атлетико" - "Барселона" в 22:00 по Киеву.

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