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Атлетико - Барселона. Где и когда смотреть первый топ-матч Ла Лиги в 2023 году

Испания
(1 голосов)

Противостояние проблемных грандов

Атлетико - Барселона. Где и когда смотреть первый топ-матч Ла Лиги в 2023 году

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images

Новина українською

"Атлетико" осенью выглядел так плохо, что растерял шансы на чемпионство и вылетел из еврокубков. "Барса" же давила исключительно слабаков, параллельно проваливаясь в каждом топ-матче.

До января многие проблемы тренерам удалось подлатать, но до идеального состояния испанским топам еще далеко, а денег на трансферы нет. По сути, будущий матч "Матрасников" и каталонцев покажет, кто ближе к выздоровлению. Ну, а дополнительным бонусом для "Барсы" станет единоличное лидерство в случае хотя бы ничьей.

Что победит - философия Хави или опыт Симеоне - узнаем уже в воскресенье, 8 января, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча "Атлетико" - "Барселона" в 22:00 по Киеву.

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Атлетико" - "Барселона" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "Атлетико" - "Барселона" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Австралия - Optus Sport
  • Канада - TSN App
  • Чехия - Nova Sport 3
  • Франция - beIN Sports 2, Free
  • Германия - DAZN, DAZN1
  • Венгрия - Spíler2
  • Израиль - One Sport
  • Испания - DAZN, DAZN LaLiga
  • Италия - DAZN
  • Молдова - Setanta Sports 2
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland
  • Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
  • Румыния - Orange Sport 1 Romania, Digi Sport 1 Romania, Prima Sport 1
  • Словакия - Nova Sport 3
  • Турция - S Sport+, S Sport
  • Великобритания - Viaplay Sports 1, ITVX, LaLigaTV, ITV 4
  • США - ESPN Deportes, ESPN+
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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона
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