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Президент Барселоны: Френки Де Йонг не продается
У нидерландца еще достаточно долгий контракт
Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21
Президент испанской "Барселоны" прокомментировал, возможен ли трансфер полузащитника каталонцев Френки де Йонга:
“Френки де Йонг не продается. Летом он не был выставлен на продажу, в этом году он также не уйдет.
Де Йонг очень привлекательный футболист, мы это знаем, но я настаиваю, что он не продается”, - сказал Лапорта.
Напомним, что по сообщениям СМИ прошлым летом "Барселона" хотела продать де Йонга. В то же время нидерландец не желал уходить из команды. В конце концов, в текущем сезоне Френки провел 1215 минут в 18 играх (в среднем 67,5 мин/матч), записав в свой актив два гола и один ассист.
Контракт полузащитника с каталонцами действителен до лета 2026-го. Аналитический портал Transfermarkt оценивает де Йонга в 50 миллионов евро. За этот сезон он подешевел на 10 млн евро.
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